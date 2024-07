Poznaliśmy już męskie grono jurorów w dziecięcym talent show Polsatu "Super Dzieciak". Tak jak pisaliśmy, propozycję jurorowania dostali ulubieniec młodzieży Dawid Kwiatkowski oraz znany bokser Dariusz Michalczewski.

Bez wątpienia rozpoznają talenty muzyczne i sportowe, ale co by to było za show bez pięknych jurorek? :) Osób, które z pewnością wychwycą talenty aktorskie!

Jak się dowiedzieliśmy, nową jurorką show "Super Dzieciak" została Roma Gąsiorowska!

Aktorka na pewno ma doświadczenie, bo sama prowadzi studium aktorskie - Studium aktoRstudio w Warszawie! Są to kursy aktorskie i przygotowawcze do egzaminów na studia aktorskie.

Roma Gąsiorowska jurorką w show Super Dzieciak



Roma Gąsiorowska jest mamą trzyletniego synka Klemensa i rocznej córeczki Jadwigi, a także żoną aktora Michała Żurawskiego. Trzeba przyznać, że jest bardzo zapracowana. Zanim trafi na plan nowego show "Super Dzieciak" codziennie pracuje przy filmie "Kochaj", w którym gra jedną z głównych ról!

Uważacie, że Roma Gąsiorowska sprawdzi się w roli jurorki show "Super Dzieciak"?

