Paweł i Martyna Szakiewiczowie z 1. edycji programu "Rolnik szuka żony" niedawno doczekali się potomka! Jakiś czas temu na Facebooku programu pojawiła się piękna fotka rolnika z maleństwem. Para na razie nie chce zdradzać ani płci, ani imienia. Z kolei niedawno żona Pawła, Martyna, zamieściła w sieci zabawny, choć lekko zatrważający wpis o warunkach ze szpitala! Zobaczcie.

Martyna Szakiewicz, żona Pawła, o warunkach w szpitalu!

Chyba nie ma nic gorszego dla pacjenta, niż... remont w szpitalu. Doskonale wie o tym Martyna Szakiewicz oraz inne świeżo upieczone mamy ze szpitala, w którym urodziła żona uczestnika show TVP 1. Jest hałaśliwie nie tylko ze względu na noworodki, ale również ekipę remontową, która... nie przebiera w słowach. Choć wydaje się to nieprzyzwoite i męczące, to Martyna Szakiewicz podchodzi do wszystkiego z dystansem i humorem - i to chyba słuszna postawa :)

Leżymy w szpitalu, co jakiś czas pojawia się na świecie nowy człowiek i głośno krzyczy, mamy płaczą, ojcowie się wzruszają - jest pięknie ALE w szpitalu trwa remont, a ze wykonują go sami fachowcy to wiadomo bez porządnej „ku**y” się nie obejdzie! I tak od rana jesteśmy razem: szczęśliwi rodzice, dzieci i latające w powietrzu „ku**y” Panów majstrów

???? i jest pięknie !;) - napisała na Facebooku.

Zdarzyła Wam się kiedyś podobna sytuacja w szpitalu?

Martyna i Paweł doczekali się pierwszego wspólnego potomka, bowiem para wspólnie wychowuje synka Jasia z poprzedniego związku Martyny.

