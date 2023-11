Tak, tak! To właśnie Mikołaj szykuje się do ślubu! Jak już wiemy, rolnik w minione święta Bożego Narodzenia zaręczył się ze swoją partnerką Martą. Teraz w rozmowie z portalem wspolczesna.pl zdradził, że jeszcze w tym roku odbędzie się ich ślub!

Jestem zaręczony. Myślę, że to jest sukces tego programu, że człowiek- chociaż inną drogą- to jednak mógł znaleźć wybrankę, która mu odpowiada- przyznaje Mikołaj. Ja ją znałem, ale nie przyszło mi nawet do głowy, że ona może mnie chcieć. Nastąpiło z jej strony zainteresowanie, że ona mnie polubi. (data ślubu przyp. red.) wstępnie jest ustalona, następują dalsze uzgodnienia, ale na pewno w tym roku.