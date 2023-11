2 z 5

Związek Małgosi i Pawła robi się coraz bardziej poważny. Zakochani właśnie pokazali zdjęcia z wesela, na którym byli gośćmi. Małgosi pojawił się wydruk z fotobudki, która jest obecnie bardzo modnym weselnym gadżetem. Fotografie zdradzają, że para bawiła się na zaślubinach Marty i Mateusza. Niestety nie wiemy, kim są świeżo poślubieni małżonkowie. Na zdjęciach widzimy za to Małgosię i Pawła w odświętnych strojach i z... maskami na twarzach! Uwagę przykuwa szczególnie oszałamiająca suknia rolniczki. Małgorzata w programie zasłynęła z wyczucia mody i zamiłowania do najnowszych trendów. Małgosia na tę szczególną okazję wybrała kreację z czarnej koronki. My mówimy: "wow"! A czy wkrótce zobaczymy również zdjęcia Małgosi w sukni... ślubnej? ;)

