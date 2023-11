W tym tygodniu redakcję Party.pl odwiedziła para z show "Rolnik szuka żony" - Małgosia i Paweł. Przypominamy, że Małgosia brała udział w 4.edycji show TVP i zaprosiła do swojego domu trzech kandydatów na męża. Ostatecznie wybrała młodszego od niej o 4 lata, Pawła. Para szybko się w sobie zakochała i podjęła decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Paweł wrócił do Polski ze Szwecji, gdzie mieszkał przez ostatnie lata i przeprowadził się do Małgosi, która wraz z rodzicami prowadzi gospodarstwo. Jak im się razem mieszka? O co się kłócą? Zobaczcie nasz wywiad z parą z "Rolnik szuka żony"!

Małgosia i Paweł nadal są w sobie bardzo zakochani