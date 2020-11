Rolnik szuka żony: Ania Bardowska pokazała nowy film z budowy domu! Zdradziła, gdzie będzie ulubione miejsce Grześka!

Nowy dom Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" z każdym dniem wyglada coraz piękniej! Na kanale Youtube rolniczki pojawił się nowy film, na którym możemy zobaczyć kolejne wnętrza ich gniazdka. Już wiemy, że znajdzie się w nim między innymi ogromna spiżarnia na domowe przetwory. Podczas ostatniej wizyty na budowie, małżeństwu towarzyszył również ich synek Jaś, który już nie może się doczekać, aż zobaczy swój pokój. Zobaczcie sami!

Rolnik szuka żony: Ania Bardowska pokazała kolejne efekty pracy przy budowie domu

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" na bieżąco relacjonują, jak wyglądają prace przy budowie ich domu. Jak wiadomo para od początku swojego związku mieszka u rodziców Grzegorza, jednak na początku tego roku podjęła decyzję o budowie własnego gniazdka. Wygląda na to, że wszystko idzie zgodnie z planem - Ania już jakiś czas temu mówiła, że do okresu zimowego dom ma być w stanie surowym zamkniętym, czyli już z pokryciem dachowym. Wszystko wskazuje na to, że ich plany zostaną zrealizowane.

Na kanale Youtube Ani Bardowskiej kilka dni temu pojawił się nowy film, z którego dowiadujemy się o kolejnych postępach prac. Wiemy już, że pokój Jasia będzie znajdował się na piętrze, a chłopiec już nie może się doczekać, aby go zobaczyć.

W domu małżeństwa, które poznało się na planie 2. edycji programu "Rolnik szuka żony" nie zabraknie również ogromnej spiżarni. Na wykończenie tego pomieszczenia już nie może się doczekać Grzegorz!

A tutaj gdzie jest tatuś, będzie nasza spiżarnia i będziemy tutaj trzymać pyszne smakołyki - powiedziała Ania. Jasiu, to będzie nasz ulubione miejsce w domu! Spiżarnia! - dodał Grzegorz.

Na domu Ani i Grzegorza pojawiła się już dachówka. Małżeństwo jest bardzo zadowolone z efektu - rolnicy zdecydowali się na ułożenie dachówki na prosto.

Spójrzcie, w jak pięknej okolicy będą mieszkać Ania i Grzegorz! Cisza, spokój i mnóstwo zieleni!

Dom Ani i Grzegorza będzie miał ponad 200 m2! Będzie w nim mnóstwo miejsca nie tylko dla domowników, ale również dla gości.

Zobaczcie filmik Ani Bardowskiej, z którego dowiecie się jeszcze więcej szczegółów na temat budowy domu.