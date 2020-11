Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" przygotowała niezwykłą niespodziankę dla Jasia! Ten pomysł skradł serca jej fanów

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" to mama na medal! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, rolniczka wpadła na pomysł zrobienia niezwykłego prezentu dla swojego synka. Gwiazda show TVP zrobiła go sama, a pomysł i wykonanie skradły serca internautów. Zobaczcie, co takiego wymyśliła Ania Bardowska!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" przygotowała niezwykły prezent dla Jasia

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" co chwila zaskakuje nas nowymi pomysłami! Gwiazda show TVP jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu na bieżąco wiemy, co się u niej dzieje. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że prace przy budowie domu idą jak burza. Ania i Grzegorz nie zwalniają tempa nawet na moment!

Wielkimi krokami zbliża się również okres bożonarodzeniowy, a Ania już wpadła na pomysł, jak może dodatkowo umilić ten czas swojemu synkowi. Rolniczka zdecydowała się własnoręcznie przygotować dla niego wspaniałą niespodziankę. Ania wyciągnęła maszynę do szycia i starą pościel, z której wyczarowała prawdziwe arcydzieło. Okazało się, że przygotowała dla Jasia kalendarz adwentowy! Cały proces tworzenia niespodzianki rolniczka zrelacjonowała w swoim najnowszym filmie na kanale Youtube.

Nie będzie to jednak zwykły kalendarz, w którym znajdą się tylko słodycze. Ania dodatkowo przygotowała dla Jasia zadania, które chłopiec będzie wykonywał każdego dnia.

Nie chciałabym wkładać do środka tylko słodyczy, zależy mi na czymś fajniejszym. Mój pomysł jest taki, żeby do każdego woreczka, albo prawie do każdego, włożyć jakieś zadanie, np.: "zrób łańcuch na choinkę z kolorowego papieru". Następne: "może upieczesz z rodzicami świąteczne ciasteczka", albo "to idealny dzień na spacer - znajdźcie na spacerze kilka szyszek, będą piękną dekoracją do Waszego domu" - powiedziała Ania Bardowska.

Oprócz tego w woreczkach znajdą się również kolorowanki i jak przyznała Ania Bardowska, może uda jej się wymyślić jeszcze kolejne atrakcje dla Jasia. Zobaczcie, jak piękne woreczki stworzyła rolniczka.

Fani są zachwyceni pomysłem Ani Bardowskiej!

- Gratuluję pomysłowości. Jesteś super mamą i żoną.🙂 - Woreczek z zadaniami dla dziecka SUPER POMYSŁ !!!! -Jesteś niesamowita Aniu. W jaki sposób znajdujesz czas żeby wszystko ogarnąć? Podziwiam Cię. Pozdrowienia dla Ciebie i całej rodziny. - Świetne pomysły, gratuluję - piszą fani.

Zobaczcie zatem filmik, w którym Ania pokazuje, jak przygotowuje niespodziankę dla Jasia. Jesteśmy pewni, że synek rolniczki będzie zachwycony!