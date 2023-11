Małgorzata z "Rolnik szuka żony 4" ma teraz wsparcie w prowadzeniu prac na gospodarstwie. Rolniczka może liczyć na pomoc swojego ukochanego, Pawła. Ostatnio para była na kursie sztucznego zapładniania krów, cały czas robi różne szkolenia. Ale najbardziej cieszą się z narodzin nowych cielaków i jałówek.

Paweł bardzo zaangażował się w opiekę nad młodymi krówkami. Małgosia wrzuciła zdjęcie ukochanego, jak karmi jednego z nich.

Może i brudaski, ale jakie ucieszone chyba jej smakuje... - napisała rolniczka.

Internauci od razu stwierdzili, że będzie z niego dobry tata. Za to inni chwalili to, że Paweł tak dobrze odnalazł się w pracy na gospodarstwie. Małgosia też to skomentowała.

tez tak uważam ☺ myślę że Paweł świetnie się odnalazł na gospodarstwie choć pewnie co poniektórzy wątpili - napisała Gosia.

Paweł musiał już na stałe przenieść się do Polski ze Szwecji, gdzie pracował. I wspólnie z ukochaną prowadzą gospodarstwo.

Jak myślicie kiedy będzie ślub Małgosi i Pawła?