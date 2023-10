Jakiś czas temu Klaudia z "Rolnik szuka żony 9" opublikowała w sieci zdjęcie wpatrzonego w obrączki Tomasza przed witryną sklepu jubilerskiego. Nie trzeba było długo czekać na reakcję widzów show, którzy zgodnie stwierdzili, że uczestnik chce oświadczyć się swojej dziewczynie, Kasi. Ale czy tak rzeczywiście jest? Sprawdziliśmy!

Tomasz i Kasia z "Rolnik szuka żony" planują zaręczyny?

Tomasz z "Rolnik szuka żony" wziął udział w kolejnym show TVP - "Jaka to melodia". To właśnie tam mieliśmy okazję porozmawiać z rolnikiem i jego wybranką, Kasią, o ich związku! Zakochani zdradzili nam, że na razie mieszkają osobno, ale nie chcą tego zmieniać. A czy rzeczywiście Tomasz planuje zaręczyny? To rolnik chciał zostawić dla siebie:

Tomasz: Jeśli chodzi o nasze plany na przyszłość, to zostawiamy je dla siebie, bo nam się spodobało to, że już jesteśmy sami we dwoje, bez udziału innych. Jeśli chodzi o zdjęcie Klaudii, to nie doszukiwałbym się tam nic specjalnego. Zobaczymy!

Para opowiedziała nam również, jak "odrodziła się" ich relacja. Warto przypomnieć, że na początku "Rolnik szuka żony" Tomasz odrzucił Katarzynę, wybierając Zuzannę. Szybko okazało się, jednak że ich relacja nie ma szans na przyszłość, rolnik postanowił więc odezwać się do Kasi. W Party.pl zdradzili, że tak naprawdę ich kontakt nigdy się nie urwał:

Tomasz: Z Kasią mieliśmy kontakt po programie, dużym czynnikiem było to, że żadne z nas nie chciało kończyć rozmowy i zobaczyliśmy, że chcieliśmy więcej tego. Kasia: Wiedziałam, że nie chciałam, żeby tak się skończyło [...] Odrzucenie to odrzucenie, było ciężko, ale brakowało Tomka. [...] Dążyliśmy do kontaktu, jakiegokolwiek.

Czy na ich decyzje miała wpływ Marta Manowska, prowadząca show? Zobaczcie rozmowę z Kasią i Tomkiem z "Rolnik szuka żony"!