2 z 4

Tydzień temu na "Spotted: Szczytno" pojawił się oto taki wpis:

Spotter: Nie pozdrawiam gwiazdy z programu TVP 1 , która nie ma poszanowania do swojej wybranki..twoje darcie sie bylo słychac aż przed lokalem Da Grasso w ktorym byles dnia 26 . 11.2018. widać jak ludzie sie zmieniają po zaręczynach ????mam nadzieje ze ta kobieta pojdzie po rozum do głowy i Cie zostawi..

Fani szybko doszli do wniosku, że chodzi o Łukasza i Agatę! To jedyna para, która zaręczyła się w ostatniej edycji show. Ponadto - Łukasz pochodzi z Mazur! Do awantury miało dojść jeszcze w listopadzie. Czy rzeczywiście rolnik pokłócił się ze swoja ukochaną?