Tylko u nas: Kasia i Dawid z "Rolnik szuka żony 3" zostali rodzicami! Para wczoraj, 22 kwietnia 2018 roku, powitała na świecie swoje pierwsze dziecko! Kasia i Dawid mają córeczkę! Parze serdecznie gratulujemy!

Przypomnijmy, że para pobrała się w czerwcu zeszłego roku. Od razu planowali powiększenie rodziny. Jak widać, ich marzenie się spełniło.

Rodzice zastanawiają się jeszcze nad imieniem :).

Przypomnijmy, że Kasia była kandydatką do serca rolnika Szymona. A Dawid startował do serca rolniczki Moniki. Jak się poznali? Dawid podwiózł Kasię ze zdjęć na pociąg, bo akurat ekipa jeszcze nie miała wolnego wozu i w ten szczęśliwy zbieg okoliczności Kasia i Dawid mieli trochę czasu by ze sobą porozmawiać. Zauroczyli się sobą, lecz chcieli być uczciwi występując w programie, więc zerwali ze sobą kontakt w czasie nagrań. Dopiero po tym jak oboje, kiedy zostali odrzuceni przez rolnika i rolniczkę, nawiązali znowu znajomość.

To musiało być przeznaczenie!

Kasia i Dawid spotkali sie na planie "Rolnik szuka żony" i zaiskrzyło.

Kasia i Dawid zareczyli się w jesienią 2016 roku.

