Kasia i Dawid zaręczyli się kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć do programu "Rolnik szuka żony". I natychmiast wzięli się za planowanie ślubu. Poznali się nieco przypadkowo, ale los ich połączył.

Zobowiązania sprawiły, że nie zastanawialiśmy się nad tym. Ja pojechałem do gospodarstwa Szymona, Potem Dawid napisał do mnie - jak na nagraniach? Potem napisał do mnie po swoich. Mieliśmy okazję po prostu wymienić wrażeniami - dodała Kasia.