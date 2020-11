"Rolnik szuka żony": Agnieszka zdradziła czy utrzymuje kontakt z Dawidem. Wyjaśniła, po co zgłosiła się do programu. Żałuje?

Agnieszka w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" była kandydatką Dawida, jednak już po pierwszym dniu pobytu na gospodarstwie rolnika sama zdecydowała się opuścić program. Powodem była sytuacja, kiedy podczas pierwszego wspólnego wieczoru w gospodarstwie rolnika, Dawid zdecydowała się na szczerą rozmowę tylko z Martyną. To oburzyło Agnieszkę i postanowiła opuścić program! Teraz zdecydowała się odpowiedzieć na pytania Internautów podczas Q&A na Instastories. Żałuje swojego udziału w programie? Dlaczego się zgłosiła?

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" utrzymuje kontakt z Dawidem?

Agnieszka w swojej wizytówce informowała, że praca na gospodarstwie nie jest jej obca, bo często pomagała rodzicom przy pracach w sadzie. Obecnie studiuje dziennikarstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po odejściu z programu jej zachowanie było mocno krytykowane w sieci, a jak sama kandydatka Dawida podsumowuje swój udział w programie? Zgłosiła się dla żartu?

Od pierwszej edycji śledzę ten program i często śmiechem żartem mówiłam że kiedyś napiszę list do rolnika. Oglądałam wizytówki do 7 edycji, spodobał mi się Dawid i napisałam list - napisała Agnieszka na Instagramie.

Agnieszka zdradziła też w relacji na Instastories, że nadal utrzymuje kontakt zarówno z Dawidem, jak i Magdaleną. Nawiązała też do plotek na temat jej flirtu z Mateuszem, kandydatem Magdaleny i wyznała, że łączy ich tylko to, że razem byli w programie "Rolnik szuka żony". Co więcej, potwierdziła, że nadal jest singielką.

Zobacz także: Paweł z "Rolnik szuka żony" świętował 40. urodziny. Spędził je z Martą?

Instagram

Agnieszka nadal jest singielką.

Instagram

Agnieszka już po pierwszym dniu pobytu u Dawida zrezygnowała z udziału w programie "Rolnik szuka żony".