Paweł z "Rolnik szuka żony" świętował 40. urodziny. Spędził je z Martą?

Paweł z "Rolnik szuka żony" w ostatnim odcinku programu podziękował Natalii i Agnieszce za pobyt w swoim gospodarstwie i wyznała Marcie, że to ona od początku jest jego faworytką. Wygląda na to, że para faktycznie się w sobie zakochała, co na koniec ósmego odcinka potwierdził tata rolnika, mówiąc: została para, para zakochanych. Teraz Paweł świętował swoje 40. urodziny. Spędził ten czas z Martą?

Paweł z "Rolnik szuka żony" świętował 40. urodziny

Paweł jest uznany za najsympatyczniejszego uczestnika siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik właśnie świętował swoje okrągłe urodziny, z tej okazji opublikował na Instagramie zdjęcie z podróży i podziękował za życzenia:

Szach, mat i prawie mam 40 lat😅🙈 Dziękuję wszystkim za życzenia 😘 - napisał Paweł na Instagramie.

Na gratulacje od Internautów rolnik nie musiał długo czekać. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami.

życzę Ci, drogi Pawle aby miłość z Martą i szczęście zagościły na stałe w Twoim życiu. Spełnienia marzeń :) I aby z dziewczyną w kaloszach było Ci dobrze😚

Niektórzy Internauci wprost piszą, że Paweł na tej wycieczce z pewnością był z Martą. Zresztą ona sama też udostępniła na Instagramie zdjęcia z wycieczki, a nawet polubiła jeden z komentarzy, w którym Internauta cieszy się, że miło spędzała czas z Pawłem w Trójmieście.

Miłość pewnie jest bo taki wyjazd w pojedynke w gre nie wchodzi . Najlepszego mam nadzieję że miło spędzacie czas "u mnie" w Trójmieście 😘 😘

Wygląda na to, że para faktycznie jest zakochana i dzięki programowi znaleźli swoją drugą połówkę!

