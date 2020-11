Mateusz z "Rolnik szuka żony" chwali się umięśnioną sylwetką. Komentarz zostawiła nawet Agnieszka, kandydatka Dawida!

Mateusz z "Rolnik szuka żony" stał się jednym z najpopularniejszych uczestników siódmej edycji. Co prawda dosyć szybko zakończyła się jego przygoda z programem i Magdalena zdecydowała, że podziękuje mu za pobyt w jej gospodarstwie, ale mężczyzna od czasu do czasu publikuje na Instagramie nowe zdjęcia i zdradza, co słychać w jego życiu prywatnym. Widać, że dzięki temu zdobywa coraz większe grono obserwatorów w mediach społecznościowych. Teraz zaskoczył zdjęciem swojej umięśnionej sylwetki i napisał, jaki plan treningowy stosuje na co dzień! Zdjęcie zrobiło wrażenie nawet na jednej z kandydatek Dawida...

Internauci pod wrażeniem umięśnionej sylwetki Mateusza z "Rolnik szuka żony"

Mateusz z "Rolnika" zachwycił swoją fit formą na Instagramie. Pod wrażeniem sylwetki kandydata Magdaleny jest też Agnieszka, jedna z kandydatek Dawida, która po spornej sytuacji z Martyną zdecydowała się opuścić program. Teraz zaprzyjaźniła się z Mateuszem. Niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się ich wspólne zdjęcia, a ostatnio oboje komentują swoje zdjęcia na Instagramie.

Mmm, ciasteczko!!🔥 - napisała Agnieszka, którą widzowie poznali jako kandydatkę Dawida w 7. edycji "Rolnika".

To nie jedyny komplement pod adresem mężczyzny. Internauci też nie szczędzą Mateuszowi miłych słów, pisząc:

No no przystojniak Elegancko Love it!❤️

Sami spójrzcie na nowe zdjęcie Mateusza!

Niedawno Mateusz też skomentował zdjęcie Agnieszki. Wygląda na to, że para flirtuje ze sobą.

