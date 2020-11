"Rolnik szuka żony" 7: Kolejne kontrowersje wokół Macieja: rolnik zerwał kontakt z Iloną!? Szokujące doniesienia fanów na temat finału

W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" okazało się, że w programie powstały jedynie dwie pary: Marta i Paweł oraz Ilona i Maciej. O ile na temat pierwszej pary w sieci stale pojawiają się dowody świadczące, że nadal są razem, o tyle kontrowersje wokół Macieja nie cichną! Do tej pory fani programu zaskoczyli szokującymi doniesieniami na temat tego, że rolnik nie spotyka się już z żadną z ze swoich kandydatek, ale ma nową miłość. Teraz okazuje się, że w sieci pojawiają się kolejne zaskakujące informacje dotyczące finału "Rolnik szuka żony"! To wtedy zdaniem niektórych Internautów wyjdzie na jaw, że Maciej zerwał kontakt z Iloną. Co się stało?

Maciej i Ilona z "Rolnik szuka żony" 7 powtórzą historię Marty i Sławomira z szóstej edycji!?

Maciej w "Rolnik szuka żony" od początku miał swoją faworytkę. Początkowo była nią Monika, ale okazało się, że jest zbyt stanowcza dla rolnika i obawiał się burzliwego związku. Potem obiektem uczuć rolnika została Ilona i to ona została wybrana na kandydatkę na żonę. Czy nią zostanie? Według doniesień Internautów ten związek nie przetrwa i sam rolnik przestanie się kontaktować z kobietą, co ma wyjść na jaw dopiero w finałowym odcinku. Jeśli to okaże się prawdą to Maciej powtórzy historię Sławomira z 5. edycji programu, który wybrał Martę, a potem przestał się z nią spotykać i w finale zakończył tę relację!

ktoś napisał że w finale wyleje się na króla szpaków wiadro pomyj za brak kontaktu zostanie wybrana Ilona która potem będzie ignorowana. A nasz rolnik prawdopodobnie ma inną. chodzą słuchy że zostawi ja na rewizycie albo później że czeresniowy książę wybierze inną kandydatkę nie z programu

To już kolejne doniesienia na temat tego, że Ilona i Maciej nie będą razem. Niedawno pisaliśmy, że rolnik zdaniem fanów spotyka się z dziennikarką TVP Białystok. Wygląda na to, że jednak znalazł miłość! Czekamy do końca tej edycji, aby dowiedzieć się z kim ostatecznie jest przystojny rolnik.

