Maciej z "Rolnik szuka żony" spotyka się z dziennikarką? Kim jest jego nowa partnerka

Siódma edycja "Rolnik szuka żony" jest pełna zaskakujących zwrotów akcji. Do tej pory to u Dawida rozgrywały się najbardziej dramatyczne sytuacje związane z decyzjami jego kandydatek, a teraz Internauci szokują zaskakującymi doniesieniami na temat Macieja! Zdaniem fanów "Rolnik szuka żony" przystojny rolnik nie stworzył związku z żadną ze swoich kandydatek, ale za to ma już nową partnerkę. Miałaby nią być dziennikarka TVP Białystok. Jak wygląda 25-latka, która zadaniem Internautów spotyka się z Maciejem z "Rolnik szuka żony"!

Maciej z "Rolnik szuka żony" spotyka się z dziennikarką?

W niedzielę widzowie "Rolnik szuka żony" dowiedzą się, kogo wybrali rolnicy. Jak wiadomo Paweł z Martą już tworzą parę, o czym świadczą kolejne dowody, które pojawiają się w sieci. Ogromne nadzieje fani programu wiązali też z Maciejem, który doskonale dogadywał się z Iloną, ale potem okazało się, że rozważa również wybór Moniki. Internauci pytali rolnika o jego związki z kandydatkami, ale nie ujawnił nic na ten temat:

proszę oglądać kolejne odcinki 😊 niestety nic nie mogę powiedzieć - czytamy na Instagramie Macieja.

Wygląda na to, że te informacje nie są już aktualne, bo według doniesień Internautów Maciej, po programie nie jest z żadną ze swoich kandydatek, ale spotyka się z dziennikarką TVP Białystok!

Maciej jest z prezenterka TVP Białystok, Izą 😂 A i tak Maciej olał Ilonę i związał się z Izabelą Muczyńską z TVP Białystok. To nie wiecie, że on już jest z Panią Izą?

Kim jest nowa partnerka Macieja, z którą według fanów programu miałby się spotykać rolnik? To 25-letnia Izabela Muczyńska. Dziennikarka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Tylko spójrzcie, jak wygląda kobieta, z którą zdaniem fanów "Rolnika" spotyka się Maciej!

W komentarzach dotyczących programu pojawia się mnóstwo sugestii, że Maciej i Ilona nie są razem, ale rolnik jest już w kolejnym związku.

Facebook Rolnik szuka żony TVP

Do zakończenia emisji "Rolnik szuka żony" Maciej nie może potwierdzić, jak potoczyły się jego losy.