Maciej z "Rolnik szuka żony" wybrał tę jedyną! "Ma potencjał na żonę" 

W "Rolnik szuka żony" nadszedł czas wyborów! Na gospodarstwie Macieja pozostały już tylko dwie kandydatki - Ilona i Monika. Rolnik wygląda na zadowolonego tym, jak potoczyły się jego losy w programie:

Mam takie poczucie, że coś nowego mnie czeka i się wcale tego nie boję.

Ostatecznie wybrał tylko jedną kandydatkę. Zobaczcie, którą z dziewczyn z dziewczyn zdecydował się próbować zbudować coś więcej. Pokusił się nawet o stwierdzenie, że jest z niej dobry materiał na żonę! Czy ta relacja ma szansę skończyć się na ślubnym kobiercu?

Maciej z "Rolnik szuka żony" zachwycony wybranką: "Ma potencjał na żonę"

Ilona i Monika bardzo miło wspominają pobyt na gospodarstwie Macieja w "Rolnik szuka żony.

Wydaje mi się, że udało mi się troszkę poznać Maćka ale to pewnie kropla w morzu. Byłby chłopakiem, z którym można by było się jeszcze spotykać - podsumowała Ilona

Monika również była zadowolona, jednak jej entuzjazm był nieco mniejszy niż u koleżanki:

Z wyglądu mi się podoba ale z charakteru to tu jest już troszkę więcej komplikacji.

Maciej obdarował obie swojej kandydatki bukietami polnych kwiatów i podziękował za to, że pojawiły się na jego drodze. Dziś musiał wybrać tylko jedną z nich. Żadna z dziewczyn nie miała pewności czy to właśnie ona zostanie wybrana przez przystojnego rolnika. Maciej w rozmowie z Martą przyznał, że zdecydowanie bardziej przypadła mu do gustu Ilona:

W Ilonie taka szczerość, taki uśmiech to bardzo miła i rodzinna i fajna dziewczyna w kontraście do Moniki. Monika jest taka stanowcza i myślę, że to by było kłopotliwe wszystko potem.

Taki był również jego wybór:

Chciałbym, żeby tutaj ze mną została Ilonka, a Monice chciałbym podziękować za to, że miałem okazję cię poznać.

Monika przyjęła decyzją Maćka ze spokojem, przyznała nawet, że nie była zdziwiona jego wyborem. Rolnik z kolei jest pełen nadziei na rozwój jego przyszłego związku z Iloną:

- Ilonka ma potencjał na żonę. - zażartował.

- Chce wierzyć w to, że to będzie coś trwałego i coś pięknego - wyznała Ilona

Czy związek Ilony i Macieja przetrwa próbę czasu? Kolejny etap ich związku będziemy mogli śledzić w nadchodzących odcinkach. Dociekliwi fani spekulują jednak, że relacja Ilony i Macieja może należeć już do przeszłości. W ubiegłym tygodniu internauci dzielili się informacjami na forum:

- Z przecieków na obecną chwilę wybierze Ilonkę, ale chleba z tego nie będzie... na dzień dzisiejszy Maciej jest z prezenterka tv... i tak się sama zastanawiam czy ta dżaga... bo z wyglądu naprawdę lala... gania mu że straszakiem na szpaki pomiędzy drzewami - piszą na Facebooku - Teraz okazuje się, że Maciej jest z prezenterką TVP Białystok, Izą 😂- donoszą również internauci na Instagramie.

Maciej jak na razie nie komentuje tych doniesień.

Maciej z "Rolnik szuka żony" zdecydował, że to z Iloną chce kontynuować program.

Rolnik wiąże duże nadzieje z Iloną. Pokusił się nawet o stwierdzenie: " Ilonka ma potencjał na żonę".