Robert ma 32 lata i jest kawalerem. Ma wykształcenie wyższe i prowadzi supernowoczesne, 50-hektarowe gospodarstwo oraz hodowlę krów mlecznych. Zatrudnia pracowników, dlatego ma czas by rozwijać zainteresowania. A są nimi piłka halowa, jazda konna, narciarstwo czy podróże...

Decyzję o zgłoszeniu się do programu Robert podjął pod wrażeniem pierwszej edycji, której uczestnicy zmagali się z tymi samymi problemami i stereotypami, co on.

Dla Roberta najważniejszy jest charakter dziewczyny, wspólne zainteresowania i tematy do rozmowy, wygląd zaś traktuje jako sprawę drugorzędną. Interesuje go ktoś, kto byłby jego przyjaciółką i partnerką.

Wydawało się, że wybierze Krystynę, jednak ostatecznie bardziej posłuchał głosu rozsądku i zdecydował się na Agnieszkę. Powód? Krystyna według niego po jakimś czasie uciekłaby ze wsi.

A kim jest jego wybranka Agnieszka?

Ma 31 lat i całe jej dotychczasowe życie związane jest ze wsią. Jest absolwentką technikum rolniczego i razem z bratem prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne w małej miejscowości położonej w województwie łódzkim. Jest kobietą wytrwałą i upartą obdarzoną silnym charakterem i zdolnością do poświęceń - czytamy w jej opisie.

Wygląda na to, że wybrał dziewczynę, która kocha wieś i ją bardzo dobrze zna.