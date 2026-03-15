Roland, 20-latek z Wydmin, który podbił serca widzów 5. edycji "Farmy" znów pojawił się na ekranie, ale tym razem jako gość w programie "Halo tu Polsat". Roland przyciągnął uwagę zmianą wyglądu, a także podsumował swój udział w programie. Po udziale w śniadaniówce pojawiła się możliwość, aby zadać mu pytanie i pojawiło się ich aż 33 tysiące. Roland odpowiedział na kilka z nich, a potem zaapelował do widzów "Farmy".

Roland musiał się pożegnać z "Farmą"

Zanim Roland został wyeliminiowany z "Farmy", mocno zapisał się w pamięci widzów jako farmer tygodnia. Na gospodarstwie szybko wprowadził porządek i reagował, gdy coś nie działało. Gdy wyszło na jaw, że Lamia nie do końca wypełniła swoje obowiązki podczas wieczornego dojenia krów, Roland wyciągnął konsekwencje. Po tej decyzji w sieci pojawiła się fala komentarzy, a wiele osób zwróciło uwagę nie tylko na samą karę, ale też na sposób, w jaki Roland poprowadził sytuację. Widzowie podkreślali, że nowy farmer tygodnia potrafił być konkretny i spokojny, bez podkręcania napięcia.

Choć Roland z „Farmy” zdobył sympatię wielu widzów, ostatecznie pożegnał się z programem po pojedynku w 20. odcinku. Z rywalizacji odpadł w 4. tygodniu "Farmy", a w rozmowie w "Halo tu Polsat" podsumował swój udział, podkreślając, że od początku do końca nie grał pod publiczkę i nie budował wizerunku na potrzeby kamer.

Roland z "Farmy" zaapelował do widzów po opuszczeniu z programu

Po zakończeniu rozmowy w "Halo tu Polsat" Roland odpowiedział na pytania od widzów i zdradził, że po zakończeniu przygody w programie ma kontakt z osobami, z którymi był w sojuszu tzw. "młodych wilków". Poinformował też, że oglądając teraz program nie przejmuje się zachowaniani uczestników, na które nie miał wpływu. Potem Roland wystosował do widzów ważny apel i mówi wprost:

Już mnie nie ma na 'Farmie' pisaliście, że beze mnie nie oglądacie, ale powiem Wam, że się opłaca i oglądajcie. - wyznał na koniec Rolo

