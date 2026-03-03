Po tygodniowych rządach Karoliny jako farmerki tygodnia uczestnicy "Farmy" w końcu mogli odetchnąć. Zakończyły się ciągle wrzaski, napięta atmosfera i kłótnie. Ola, która odpadła z programu wyznaczyła nową osobę na tę funkcję i nominację na farmera tygodnia przyjął Roland. Niemal natychmiast stało się jasne, że w gospodarstwie zapanuje nowy porządek. Szybko okazało się, że nie wszyscy chcą współpracować, a bystre oko Rolanda wychwyciło nieprawidłowości i pojawiły się pierwsze konsekwencje. Fani już uwielbiają Rolanda z "Farmy" za to, co zrobił!

Roland wyciągnął konsekwencje po zachowaniu Lamii na "Farmie"

Tuż po objęciu roli farmera tygodnia, Roland musiał zmierzyć się z poważnym problemem na "Farmie". Okazało się, że jedna z uczestniczek, Lamia z "Farmy" nie do końca wypełniła swoje obowiązki podczas wieczornego dojenia krów. Sytuacja została natychmiast ujawniona, a Roland nie miał wątpliwości, że należy wyciągnąć konsekwencje z tej sytuacji, szczególnie, że chodzi o zwierzęta.

Farmer tygodnia zdecydował, że do końca jego "rządów", to Lamia będzie odpowiedzialna za dojenie oraz kontrolowanie poziomu wydojenia u każdego zwierzęcia. Twarda decyzja nie tylko wywołała zdziwienie wśród uczestników, ale i poruszyła widzów programu.

Fala komentarzy widzów po decyzji Rolanda o ukaraniu Lamii na "Farmie"

Reakcja widzów była natychmiastowa. Niemal wszyscy publicznie pochwalili stanowczą postawę Rolanda. Wielu fanów programu uznało, że takie podejście do obowiązków na "Farmie" to najlepsza droga do utrzymania porządku.

Dokładnie szacunek dla niego , on będzie dobry farmerem . Bo dla niego najważniejsze są zwierzęta .

Dokładnie, i tak powinien robić farmer , a nie drzeć sie jak opętana Karolina , nie dopuścić nikogo do słowo. On jest spokojny i po poprostu będzie wyciągał konsekwencje nie robienia

Internauci byli zgodni, że tak stanowczej reakcji nowego lidera jeszcze w programie nie widziano, a co więcej Roland wyciągnął konsekwencje z klasą i bez krzyku.

Z pełną kulturą, a jednak stanowczo. Brawo Rolo. Mam nadzieję, że do pojedynku wybierze Lamię

Kocham moment jak później z nią gada i mówią - 'To mam dwie funkcje? - A chcesz trzy? Mamo?' Rolo to moja ulubiona osoba, mam nadzieję, że dojdzie do finału

Rolanda wsparła nawet Danka z poprzedniego sezonu "Farmy"!

Pięknie Roland, jestem z Ciebie dumna , pokazałeś klasę i to bez krzyków i agresji @roland_esz SZACUN

Jak poradzi sobie nowy farmer tygodnia na "Farmie"?

Roland już w pierwszych godzinach swojej kadencji pokazał, że nie boi się podejmować odważnych i nieszablonowych decyzji. Wyciągając konsekwencje wobec Lamii, jasno wyznaczył granice tolerancji na uchybienia. Wygląda na to, że pozostali uczestnicy będą musieli dostosować się do nowych zasad. A widzowie już widzą Rolanda w finale "Farmy"!

Rolo od początku mój ulubiony, i myślę że farmerem będzie genialnym

Super postawa Rolanda i kara którą dał. Trzymam za niego kciuki żeby doszedł do finału

Kibicujecie Rolandowi?

Zobacz także: