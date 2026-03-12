Aksel wręczył je Lamii jako symbol nominacji do pojedynku, a ona chwilę później odmówiła udziału w porannych obowiązkach. Gdy reszta mieszkańców ruszyła do pracy przy zwierzętach i do codziennych zadań, Lamia została przy swoim stanowisku: skupiła się na przygotowaniach do rywalizacji. To natychmiast uruchomiło falę pretensji i nerwowych reakcji, bo obowiązki trzeba było wykonać mimo braków w składzie. Potem było tylko gorzej, a awanturom nie było końca. Fani "Farmy" są zażenowani i już wiedzą, kto powinien odejść, aby oczyścić atmosferę.

Lamia wprowadziła nerwową atmosferę na "Farmie"

Odmowa pracy przez Lamię na "Farmie" nie została przyjęta obojętnie. W gospodarstwie szybko pojawiły się prowokacje i otwarte spięcia, bo sprzątanie, gotowanie i obrządek przy zwierzętach spadły na mniejszą grupę.

Kulminacja przyszła, gdy Lamia musiała wskazać, kto stanie z nią do pojedynku. Po czasie pełnym rozmów i rozważań wybrała Dominikę i to jej przekazała "zatrute jabłko". W stodole natychmiast ruszyły kolejne kalkulacje: kto jest silny, kto z kim trzyma, a kto szuka nowego porozumienia na ostatniej prostej przed rywalizacją. Lamia nawet zaproponowała sojusz Andrzejowi i Łukaszowi, a tymczasem w sieci wrze...

Widzowie "Farmy" mają dość prowokacyjnego zachowania Lamii

Ciągłe kłótnie na "Farmie" i łamanie regulaminu bez wyciągania konsekwencji sprawiają, że widzowie są coraz bardziej rozżaleni i nie ukrywają, że mają dość. Fani "Farmy" podkreślają, że Lamia wielokrotnie nie wypełniała powierzonych jej zadań, a mimo to nadal jest w programie. Co więcej, jej ciągłych kłótni i afer nie da się już oglądać. Widzowie apelują do produkcji o reakcję.

Lamia do domu, gorszego charakteru nie można mieć.

Team Aksel. Już nie da się jej oglądać.

Jak nie przepadam za Axelem to tutaj jestem po jego stronie, nie mogę już jej słuchać.

Internauci gorzko podsumowują też bunt Lamii, która przestała słuchać farmera tygodnia i nie wykonuje zleconych przez niego zadań:

Aksel to Aksel ale powinna słuchać farmera tygodnia a nie zachowywać sie jak księżniczka- każdy z nich jest mega zmęczony psychicznie i fizycznie a nie tylko ona.

Team Aksel! Lamia robiąc bunt pokazuje, że ma swoją drużynę ze stodoły w nosie. I śmieje się nerwowo na tekst, że ma problem, że A jest farmerem tygodnia, a przecież ją to boli maksymalnie. Duma urażona, że ktoś kim gardzi jest wyżej od niej.

Oberwao się też Henrykowi, który najwyraźniej poszedł drogą Lamii i Karoliny po tym jak przystąpił do ich sojuszu. Jego kłótnia z Akselem poruszyła fanów "Farmy", którzy piszą wprost:

Henio im więcej się odzywa tym bardziej traci... Mówił o Rolo i Akselu fajfuski czy coś a jak tylko Aksel rzucił 1 żart to wielce urażony.

Sądzicie, że wobec uczestników powinny zostać wyciągnięte konsekwencje za łamanie regulaminu?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: