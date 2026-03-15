Tak teraz wygląda Roland z "Farmy". W "Halo tu Polsat" podsumował program i mówił o uzależnieniu
Roland Sztejter, 20-latek z Wydmin, wzbudzał skrajne emocje w "Farmie". Najpierw jako farmer tygodnia ukarał Lamię za obowiązki przy dojeniu krów, a potem odpadł po pojedynku w 20. odcinku. Teraz pojawił się w "Halo tu Polsat" i pokazał, jak wygląda bez słynnych warkoczyków. Opowiedział też o trudnym czasie w swoim życiu i podsumował udział w "Farmie"!
Roland podbił serca widzów "Farmy", ale musiał pożegnać się z programem. W "Halo tu Polsat" zdecydował się podsumować swój udział w hitowym programie Polsatu i przyznał wprost, czy w show był sobą, czy zdecydował się na grę. Co więcej, Roland opowiedział też o uzależnieniu z jakim się zmagał...
Tak Roland z "Farmy" podsumował udział w programie
Roland z 5. edycji "Farmy" to 20-latek, który był najmłodszym uczestnikiem programu. Wcześniej nie miał do czynienia z rolnictwem, a mimo to wszedł w realia gospodarstwa bez kompleksów i zdobył sympatię widzów, choć uczestnicy potraktowali go jako silnego rywala i musiał opuścić program. Roland jako farmer tygodnia nie budował napięcia krzykiem, tylko stawiał na porządek i jasny podział zadań. Teraz pojawił się w programie "Halo tu Polsat" i nie tylko zaskoczył nowym wyglądem, ale podsumował też "Farmę" i przyznał, że nikogo nie udawał i cały czas był sobą.
Roland jest taki jak na 'Farmie', ja nikogo nie udawałem. Na 'Farmie' było fajnie
Okazuje się, że Roland to człowiek wielu talentów. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przedstawili go w "Halo tu Polsat" jako:
Jesteś budowlańcem, hiphopowcem, drifterem i żonglujesz.
Roland przyznał, że lubi tak spędzać czas, a potem zademonstrował swoje umiejętności żonglerskie. W śniadaniówce nie zabrakło też trudnych tematów...
Roland z "Farmy" o uzależnieniu
Na kanapie w "Halo tu Polsat" Roland został też zapytany o trudne wydarzenie z jego przeszłości. Maciej Kurzajewski poinformował, że uczestnik "Farmy" zmagał się z uzależnieniem od hazardu. Roland przyznał, że była taki epizod w jego życiu, ale udało mu się wygrać tę walkę.
Uzależnienie od gier hazardowych. Ludzie promują to strasznie w internecie. (...) A są takie kasyna, że łatwiej założyć tam konto niż na Facebooku
Roland nie ukrywa, że w swojej walce nie korzystał z dodatkowej pomocy terapeuty, ale sam zaregował, kiedy sytuacja wymknęła się spod kontroli:
Nigdy nie korzystałem z pomocy terapeuty. Każdy ma swoje dno.
Roland z "Farmy" przyznał, czego nauczył go udział w programie
Uczestnik, który pożegnał się z programem w 4. tygodniu został zapytany przez prowadzących "Halo tu Polsat" o to, co "Farma" zmieniła w jego życiu. Okazuje się, że Roland wyciągnął jedną bardzo cenną lekcję i jak sam przyznał, nie jest już pazerny, bo dostał mocną lekcję i za łamanie regulaminu wziął udział w pojedynku, który ostatecznie wykluczył go z programu.
'Farma' nauczyła mnie, żeby nie być pazernym. W pewnym momencie nie żałowałem tego, bo bardzo się najadłem, ale teraz już żałuję, bo bardzo chciałbym tam być.
Zobacz także: