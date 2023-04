Chłopak Roksany Węgiel wydał oświadczenie. Wspomina w nim o swoim synu

Polecamy najlepiej oceniany przez Filmweb turecki serial romantyczny, pt. „Zapukaj do moich drzwi”, a także hit TVP o nazwie „Elif”, który jest jednym z najdłużej emitowanych w polskiej telewizji. Spis treści: „Zapukaj do moich drzwi” – najlepszy serial turecki „Wymarzona miłość” – serial o kobiecie, która zakochuje się w swoim szefie „W imię sprawiedliwości” – najlepszy serial turecki „Kiralık Aşk” – serial o kobiecie, która rozkochuje w sobie biznesmena „Sezon na miłość” – najlepszy serial turecki „Wieczna miłość” – serial o parze z odmiennych środowisk „Miłosne potyczki” – serial o nastolatce z prowincji „Tylko z tobą” – najlepszy serial turecki „Wspaniałe stulecie” – serial o sułtanie Sulejmanie Wspaniałym „Elif” – najlepszy serial turecki Pozostałe najlepsze seriale tureckie „Zapukaj do moich drzwi” – najlepszy serial turecki „Zapukaj do moich drzwi” to pierwsza propozycja najlepszego serialu tureckiego. Produkcja na Filmwebie posiada notę 8,7 na 10. Eda to kwiaciarka, która od zawsze marzyła o przeprowadzce do Włoch po zakończeniu studiów. Niestety plany kobiety ulegają zmianie, gdyż pewien mężczyzna odbiera jej stypendium. Zrozpaczona Eda żywi nienawiść do człowieka, przez którego straciła szansę na lepsze życie. Ten zaś jest arogancki i skupiony tylko na sobie, natomiast postanawia wykorzystać główną bohaterkę do zemsty na swojej byłej dziewczynie. Czy dopnie swego? W rolę głównych bohaterów wcielili się: Hande Erçel („Miłosne potyczki”, „Czarna perła”) oraz Kerem Bürsin („Immortals”, „W sercu miasta”)....