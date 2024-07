Roksana Węgiel maj rozpoczęła od pisemnych egzaminów maturalnych - wiadomo, że zdawała obowiązkowe matury z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Teraz na wszystkich maturzystów czekają jeszcze egzaminy ustne, a także wybrane testy na poziomie rozszerzonym. Wygląda na to, że 18-letnia gwiazda zakończyła już pisemne zmagania maturalne.

- Ja już po wszystkich pisemnych (maturach - przyp. red.) - ogłosiła Roksana Węgiel.

Razem z nowiną wokalistka opublikowała odważne zdjęcie w skąpym kostiumie kąpielowym. Czy taki wizerunek Roxie Węgiel spodobał się fanom? Zdania były zdecydowanie podzielone!

Roksana Węgiel zakończyła matury pisemne i podzieliła się odważnym zdjęciem

Ostatnie tygodnie minęły Roksanie Węgiel najpierw na intensywnych przygotowaniach do matur, a później na samym zdawaniu egzaminu dojrzałości. Co ciekawe, w dniu matury z języka polskiego paparazzi czekali na Roksanę Węgiel w szkole. Fani piosenkarki czekali też, aż ich idolka skomentuje test maturalny z matematyki - to na korepetycje z tego przedmiotu uczęszczała Roksana Węgiel przed egzaminem dojrzałości.

Teraz jednak Roksana Węgiel oficjalnie ogłosiła koniec matur pisemnych i wyjawiła, jakie ma plany na najbliższy czas i - nie da się ukryć - najdłuższe wakacje w życiu.

- Czujecie już wakacyjny vibe? Ja już po wszystkich pisemnych! Teraz to już totalnie nie mogę się doczekać koncertów i festiwali - napisała Roksana Węgiel na Instagramie.

Fani natychmiast zareagowali na zdjęcie Roksany Węgiel w skąpym bikini. Niektórzy żartowali, że powinien być to strój na maturę, a jeszcze inni krytycznie odnieśli się do takiego image'u gwiazdy, która dopiero co skończyła 18 lat.

- To też stylówka na maturę mam nadzieję.

- Jaka zadymiara w ogóle po tej 18...

- Będzie burza w komentarzach!

- Roxie, to nie idzie w dobrą stronę ????????

- Gdzie są rodzice? ????‍♂️????‍♂️????‍♂️

- Mam wrażenie, że na siłę chcesz nam wszystkim udowodnić, że jesteś dorosła, że jesteś kobietą, że skończyłaś 18 lat.

Nie wszystkie komentarze odnoszące się do odważnej stylizacji Roksany Węgiel były jednak nieprzychylne. Niektórzy fani artystki bronili jej image'u, wskazując między innymi na jej głos i urodę.

- Podoba mi się taka Roksana. Jedyna piękna Polka ????

- Jejku, masz śliczny głos i super ciało!

- To straszne, że masz tyle okropnych komentarzy.

- Piękna ????

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy stylizacja zwyciężczyni "The Voice Kids" budzi niemałe kontrowersje. Strój maturalny gwiazdy wzbudził wątpliwości fanów, między innymi ekspertki z programu "Projekt Lady", która zasugerowała, że jej strój jest niestosowny. Wkrótce Roksana Węgiel zaprezentowała nową maturalną stylizację, tym samym wbijając szpilę krytykom.

