Roksana Węgiel, występująca jako Roxie Węgiel to zwyciężczyni pierwszej edycji programu The Voice Kids. Wystąpiła również jako reprezentantka Polski na Eurowizji dla dzieci. Ponadto z roku na rok zachwyca coraz bardziej i to nie tylko nowymi piosenkami i swoim wokalem, ale również zdjęciami, które dodaje.

Reklama

Roxie Węgiel pokazała nowe zdjęcie

Roxie Węgiel właśnie na swoim Instagramie pochwaliła się nowym zdjęciem. Ku zaskoczeniu wielu osób piosenkarka jest ubrana w samą bieliznę. Na ramiona zarzuciła obszerną koszulę w kratę, której kolorystyka oddaje nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Jak się okazuje zdjęcie dodane przez Roksanę jest współpracą z Tezenis, gdzie kobieta jest twarzą marki. Na fotografii Roxie wygląda na szczęśliwą. Na twarzy ma okulary w ciemnych oprawkach a dzięki temu, że założyła czerwoną bieliznę, szczególną uwagę zwraca jej brzuch. Widać, że nie opuszcza treningów i dba o formę.

Xmas mood with @tezenisofficial - napisała pod postem Roxie.

Jak prawie zawsze nie zabrakło komentarza od Kevina, z którym Roxie tworzy szczęśliwy związek. Widać, że mężczyzna jest bardzo dumny ze swojej ukochanej i docenia jej pracę.

Jestem z Ciebie dumny. Wiem ile pracy i treningów kosztowała Cię ta forma a bycie ambasadorką globalnej marki @tezenisofficial na całą Polskę to wielki sukces. Keep going queen - skomentował Kevin.

Reklama

Pod zdjęciem pojawiły się także komentarze obserwatorów. Większość nawiązywała to wspaniałej figury, dużo osób zachwyconych była idealnie płaskim brzuchem Roxie. Niestety nie zabrakło też mniej przychylnych komentarzy.

Jaka śliczna figura - skomentowała fanka.