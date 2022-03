Roksana Węgiel po dłuższej przerwie wróciła na Instagram i pokazała brzuch! 

Roksany Węgiel nie trzeba nikomu przedstawiać. 16-latka znana również jako Roxie, jest jedną z największych muzycznych gwiazd młodego pokolenia, a patrząc na jej zawodowe sukcesy trudno uwierzyć, że zaledwie w 2017 roku porwała polską widownie występując w "The Voice Kids". Dziś Roksana Węgiel ma masę fanów i ponad milion obserwatorów na Instagramie, którzy uważnie obserwują jej życie. Kiedy jednak młoda artystka dodała nowe zdjęcie, internauci jej nie rozpoznali! Ten post skomentowała nawet... Sarsa! Fani nie poznali Roksany Węgiel. Porównują ją do Avril Lavigne Roksana Węgiel zdecydowanie lubi zaskakiwać swoich fanów. Jakiś czas temu nastoletnia idolka opublikowała zdjęcie w odważnych, kolorowych pasemkach , a po kilku fryzurowych szaleństwach została blondynką. Nowy wizerunek piosenkarki odbił się szerokim echem, a kiedy fani zobaczyli Roksanę Węgiel w nowym teledysku zgodnie stwierdzili, że bardzo się zmieniła. Czyżby obserwatorzy mieli rację sądząc, że są świadkami niezwykłej przemiany młodej gwiazdy? Ostatnie zdjęcie Roxie kompletnie ich zaskoczyło! - jaaa nie poznałam😵💖 - ja też myślałam, że to ktoś inny, tylko miałam takie, że chyba nie bo tyle polubień od takich osób 😂 - Roksana czy to ty?👀 - czytamy w licznych komentarzach. Musimy przyznać, że ta odsłona Roxie zaskoczyła również nas! 16-latka pokazała się w nieco bardziej rockowym i groźnym wydaniu, jednak wciąż bardzo młodzieńczym! View this post on Instagram Post udostępniony przez ROXIE ⚡️...