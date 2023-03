Roksana Węgiel poznała syna Kevina: "Zastanawiałam, jak ja sobie z tym poradzę"

Roksana Węgiel jest najpopularniejszą nastolatką w Polsce. Młodzi fani uwielbiają się inspirować jej sukcesami oraz naśladować styl bycia. Nic dziwnego, że chcą wiedzieć o swojej idolce wszystko, a dzięki możliwości kontaktowania się z gwiazdami za pośrednictwem social mediów, mają ku temu sposobność. Roksana Węgiel postanowiła poruszyć tematy sercowe: Był i to nie jeden - zadeklarowała fanom. Co konkretnie miała na myśli? Zobacz także: Roksana Węgiel apeluje do fanów: "Nie róbcie tak"! Tego piosenkarka naprawdę nie lubi Roksana Węgiel jest zakochana? O pierwszym i jedynym związku Roksana Węgiel , o którym było głośno, usłyszeliśmy tuż po jej udziale i zwycięstwie na Eurowizji Junior . 14-letnia wówczas gwiazda zakochała się w Danielu , reprezentancie Białorusi na Eurowizji Junior. Początkowo łączyła ich tylko przyjaźń, która niedługo przerodziła się w miłość: To właśnie on sprawił, że w końcu zrozumiałam, co to znaczy mieć motyle w brzuchu. Spotykamy się w Polsce, w Warszawie. Daniel często do mnie przyjeżdża, bo cały czas jestem w rozjazdach. Nie jest łatwo, ale nawet gdybyśmy mieszkali blisko siebie, spotykalibyśmy się z taką samą częstotliwością - mówiła kilka lat temu w wywiadzie z Vivą! Związek nastolatków nie przetrwał jednak próby czasu. Powodem rozstania miała być mocno rozwijająca się kariera nastolatki. Od tamtego czasu Roxie Węgiel nigdy nie podjęła już tematu zakochania. Młoda gwiazda bez wątpienia jest jedną z najbardziej zapracowanych nastolatek Polsce. W ostatnich miesiącach podjęła wyzwanie w programie "Dance Dance Dance" , gdzie pierwszy raz musiała sprawdzić się na scenie jako tancerka a nie wokalistka. Okazało się, że Roksana Węgiel ma...