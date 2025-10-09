Kevin Mglej to znany producent muzyczny, a prywatnie mąż popularnej wokalistki, Roksany Węgiel. Para poznała się w 2022 roku, kiedy wspólnie pracowali nad płytą artystki. Ich związek rozwijał się bardzo dynamicznie i już dwa lata później, w 2024 roku, zdecydowali się na ślub. Od tego czasu są jednym z najczęściej komentowanych duetów w polskim show-biznesie.

Reklama

Choć na początku swojej relacji Kevin trzymał się z dala od blasków fleszy, z czasem zaczął coraz częściej pojawiać się publicznie u boku żony. Wspólne zdjęcia, podróże i udział w wydarzeniach branżowych stały się stałym elementem ich obecności w mediach społecznościowych.

Metamorfoza Kevina Mgleja – jak schudł 40 kilogramów?

Kevin Mglej jakiś czas temu postanowił odmienić swoje życie i zrzucił aż 40 kilogramów. Ta spektakularna metamorfoza nie była wynikiem chwilowego zrywu, lecz systematycznej pracy nad sobą.

Na najnowszych zdjęciach opublikowanych przez Roksanę Węgiel na Instagramie, Kevin znów zachwyca swoją przemianą. Widać, że nie porzucił zdrowych nawyków i aktywności fizycznej i w dalszym ciągu dba o swoją formę. Wyraźnie szczuplejszy, z promienną twarzą i pewnością siebie, zachwycił fanów i obserwatorów.

Kevin Mglej na premierze „Szczęsny” zachwyca formą

W środowy wieczór Roksana Węgiel opublikowała serię zdjęć z premiery filmu „Szczęsny”. To właśnie Kevin przykuł uwagę mediów i fanów. Jego nowa, smukła sylwetka nieustannie wywołuję falę zachwytów. Widoczna zmiana w wyglądzie Mgleja nie pozostawia wątpliwości – to efekt ogromnej determinacji i pracy nad sobą.

Kevin Mglej nie zdecydował się na drastyczne diety czy operacje plastyczne. Jego przemiana była wynikiem konsekwentnego wprowadzenia zdrowych nawyków do codziennego życia. W rozmowie z mediami przyznał, że całkowicie zmienił swój jadłospis.

Zmieniłem bardzo dużo, staramy się jeść pełnowartościowe produkty, dobrze zbilansowane do naszego zapotrzebowania, wysokojakościowe i naturalne. (...) Sport stał się dla mnie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. (...) Polecam również saunę 2 razy w tygodniu i zero alkoholu - mówił jakiś czas temu w rozmowie z Pudelkiem Kevin Mglej

Serdecznie gratulujemy, bo efekt jest imponujący!

Fot. Instagram @roxie_wegiel

Zobacz także: