Roksana Węgiel zaskoczyła wszystkich swoją kolejną przemianą. Wokalistka postanowiła pożegnać się z przedłużanymi włosami i wrócić do swojego naturalnego koloru. Jak przyznała, jej włosy „w końcu odżyły po jej eksperymentach”. 20-letnia gwiazda pochwaliła się nową fryzurą w swoich mediach społecznościowych, publikując również zdjęcie bez doczepów. Potem przekazała też radosną nowinę!

Naturalny kolor włosów i brak doczepów: metamorfoza Roksany Węgiel

Roksana Węgiel chętnie eksperymentowała ze swoim włosowym wizerunkiem. Jej fryzury zmieniały się wielokrotnie – od długości, przez kolory, aż po formy stylizacji. W niedzielny wieczór piosenkarka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym prezentuje się bez doczepów, z naturalnymi, zdrowo wyglądającymi włosami. W komentarzu wyjaśniła, że postanowiła zadbać o swoje włosy i zdecydowała się na powrót do natury.

W końcu po moich eksperymentach odżyły – napisała Roksana, dodając, że metamorfoza została przeprowadzona pod okiem specjalisty.

Zobaczcie włosową metamorfozę Roksany Węgiel! Jak Wam się podoba? Zdjęcia możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Radosna nowina od Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel postawiła nie tylko na zmiany wizerunkowe, ale także... życiowe! Właśnie w swoich mediach społecznościowych razem z mężem, Kevinem Mglejem przekazała, że zakupili działkę i już wkrótce ruszają z budową wymarzonego domu.

Kupiliśmy działkę! Niedługo ruszamy z budową naszego wymarzonego domu! Życzcie nam powodzenia... Dużo się dzieje, wkrótce premiera nowego singla, bądźcie czujni! - przekazali Roksana i Kevin

Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów.

Omg! Ogromne gratulacje

Gratulacje kochani!

Niech Wam się dobrze mieszka! - piszą internauci

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów i gratulacji!

