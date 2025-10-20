Roksana Węgiel najpierw zaskoczyła metamorfozą, a potem przekazała radosną nowinę. Sypią się gratulacje
Roksana Węgiel przeszła kolejną spektakularną przemianę. Po latach fryzurowych eksperymentów 20-latka wróciła do naturalnego koloru włosów i pokazała się bez doczepów. To jednak nie wszystko! Młoda gwiazda razem z mężem przekazała też radosną nowinę. Gratulacjom nie ma końca!
Roksana Węgiel zaskoczyła wszystkich swoją kolejną przemianą. Wokalistka postanowiła pożegnać się z przedłużanymi włosami i wrócić do swojego naturalnego koloru. Jak przyznała, jej włosy „w końcu odżyły po jej eksperymentach”. 20-letnia gwiazda pochwaliła się nową fryzurą w swoich mediach społecznościowych, publikując również zdjęcie bez doczepów. Potem przekazała też radosną nowinę!
Naturalny kolor włosów i brak doczepów: metamorfoza Roksany Węgiel
Roksana Węgiel chętnie eksperymentowała ze swoim włosowym wizerunkiem. Jej fryzury zmieniały się wielokrotnie – od długości, przez kolory, aż po formy stylizacji. W niedzielny wieczór piosenkarka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym prezentuje się bez doczepów, z naturalnymi, zdrowo wyglądającymi włosami. W komentarzu wyjaśniła, że postanowiła zadbać o swoje włosy i zdecydowała się na powrót do natury.
W końcu po moich eksperymentach odżyły
Zobaczcie włosową metamorfozę Roksany Węgiel! Jak Wam się podoba? Zdjęcia możecie zobaczyć na końcu artykułu.
Radosna nowina od Roksany Węgiel i Kevina Mgleja
Roksana Węgiel postawiła nie tylko na zmiany wizerunkowe, ale także... życiowe! Właśnie w swoich mediach społecznościowych razem z mężem, Kevinem Mglejem przekazała, że zakupili działkę i już wkrótce ruszają z budową wymarzonego domu.
Kupiliśmy działkę! Niedługo ruszamy z budową naszego wymarzonego domu! Życzcie nam powodzenia... Dużo się dzieje, wkrótce premiera nowego singla, bądźcie czujni!
Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów.
Omg! Ogromne gratulacje
Gratulacje kochani!
Niech Wam się dobrze mieszka!
I my również dołączamy się do tych ciepłych słów i gratulacji!
