Z okazji Dnia Dziecka, Rodzice Roksany Węgiel opublikowali na swoich instagramowych profilach pamiątkowe zdjęcia z rodzinnych albumów. Rafał Węgiel pokazał fotografię, do której zapozowali wszyscy razem, a jego żona wstawiła zdjęcie dzieci. Zobaczcie, jak się zaprezentowali i co na to sama Roxie. Zdjęcie, które pokazała mama nie powinno znaleźć się w sieci?

Roksana Węgiel na zdjęciach z dzieciństwa. Co pokazała jej mama?

Roksana Węgiel ma dwóch młodszych braci, których wizerunki niekiedy można podpatrywać na instagramowych profilach jej rodziców, Edyta Węgiel i Rafał Węgiel nie ukrywają bowiem chłopców przed wzrokiem internautów. W Dniu Dziecka światło dzienne ujrzały nowe fotografie rodzeństwa, do których dołączono wzruszające podpisy:

Moje 3 skarby. Jakże odmienne, każde cudowne, wyjątkowe… Dziękuję, że Was mam. Kocham - napisała mama

Na zdjęciu, które pokazała followersom Edyta Węgiel, troje jej dzieci pozuje na miejskim skwerku, na kopce siana. Ujęcie wygląda na spontaniczne, niepozowane, ponieważ chłopcy nie patrzą w obiektyw, a ich starsza siostra sprawia wrażenie zaskoczonej, że oto właśnie błysnął flesz. Na fotografii można zobaczyć laureatkę "The Voice Kids" w nieco innym niż zwykle wydaniu. Przypomnijmy, że Roksana Węgiel coraz częściej krytykowana jest za zbyt wyzywające stylizacje. Na zdjęciu mamy młoda gwiazda nie ma makijażu i ubrana jest jak typowa nastolatka - ma na sobie szorty, zwykły, biały t-shirt oraz czapkę z daszkiem. Wygląda na to, że kadr, jaki opublikowała pani Edyta, nie do końca spodobał się piosenkarce:

Świetne zdjęcie xD KOCHAM - napisała, pokpiwając lekko z wyboru ujęcia

Tata gwiazdy pochwalił się za to zdjęciem z rodzinnego wyjazdu, do którego zapozowali pod palmą, przy hotelowym basenie.

Moje wszystko - napisał Rafał Węgiel

Internauci pospieszyli z komplementami:

- Roksana, wyglądacie przepięknie z mamą jak koleżanki, oczywiście obstawa mężczyzn również niczego sobie, pozdrowienia oczywiście dla wszystkich. Cudowna rodzina

- Przecudowna ekipa

- To mama czy siostra?

- Cudna rodzinka, mamcia przepiękna - chwalono

A jak wam się podobają zdjęcia Roksany z braćmi?

