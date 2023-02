Chłopak Roksany Węgiel był gwiazdą hitu TVN! Kevin Mglej próbował sił w aktorstwie?!

W tym roku minęło 30 lat od premiery kultowego filmu " Kevin sam w domu ". Komedia o rezolutnym 10-latku, który został sam w domu na święta nadal jest jednym z najpopularniejszych filmów na Boże Narodzenie. Tytułowy Kevin to nie jedyny bohater filmu, którego co roku wspominamy z uśmiechem na ustach. Niektórych aktorów niestety już nie ma wśród nas. Trzy lata temu zmarł John Heard wcielający się w Petera McCallistera, zapominalskiego tatę Kevina. Niestety prawdziwe życie nie oszczędziło mu tragedii. Aktor w 2016 roku pochował swojego 22-letniego syna. Zrozpaczony ojciec zmarł kilka miesięcy po śmierci swojego dziecka. Zobacz także: "Kevin sam w domu": Jak wygląda dziś Catherine O'Hara, filmowa mama Kevina? "Kevin sam w domu": Tragiczna historia Johna Hearda, filmowego ojca Kevina John Heard słynął nie tylko z roli ojca Kevina z bożonarodzeniowej komedii "Kevin sam w domu", ale również z takich filmów jak "Gladiator", "The Guardian" czy epizodycznej roli detektywa w serialu "Rodzina Soprano". Jednak w związku z niesłabnącą popularnością świątecznego hitu, najczęściej gości na ekranach widzów w roli Petera McCallistera. Smutna wiadomość o śmierci Johna Hearda obiegła świat latem 2017 roku. Ciało 71-letniego aktora zostało znalezione 21 lipca przez pokojówkę w jednym z pokoi hotelowych Palo Alto. Początkowo raport koronera głosił, że przyczyną śmierci mężczyzny był atak serca. Niedługo później TMZ dotarło do raportu toksykologicznego, który wskazywał na to, że w organizmie aktora wykryto mnóstwo substancji m. in. opioidy Tramadol, Oksykodon, Oksymorfon, Buprenorfinę, Fentanyl i Hydromorfon a także Xanax. Niektóre z substancji znalezionych w organizmie miały być powszechnie...