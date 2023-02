Viki Gabor kolejny raz zaskoczyła fanów nową fryzurą! Jeszcze kilka dni temu na swoim instagramowym profilu opublikowała fotkę w długich blond włosach, a teraz wprawiła internautów w osłupienie burzą loków. Fani nie kryją, że w pierwszej chwili nie poznali swojej ulubienicy. No nie poznałem - piszą wprost internauci. Zobaczcie, jak Viki Gabor wygląda w afro lokach! Viki Gabor w burzy loków na głowie. Kolejna metamorfoza zaskoczyła fanów Wizerunek Viki Gabor jest szeroko komentowany w sieci przez użytkowników, których zdaniem 15-latka za bardzo eksperymentuje ze swoim wyglądem. Wokalistka zdaje się nie przejmować krytycznymi uwagami, a w jej mediach społecznościowych wciąż pojawiają się fotki w kontrowersyjnych stylizacjach i w mocnym makijażu. Jakiś czas temu wybuchła prawdziwa burza po tym, jak Viki Gabor opublikowała zdjęcie z tatuażem na dłoni . Niedawno nastolatka w czasie promocji najnowszego singla kolejny raz zaszalała. Viki Gabor zaskoczyła blond peruką , w której ciężko było ją rozpoznać. Teraz przyszedł czas na kolejne zmiany! @vikigaborofficial So in love with summer #zyxcba #fypシ ♬ original sound - ❦ Zobacz także: "The Voice of Poland": Jaką jurorką będzie Lanberry? Viki Gabor i Roksana Węgiel oceniają Artystce kolejny raz udało się wywołać prawdziwą burzę. W sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo słów od fanów, którzy w pierwszej chwili nie poznali Viki Gabor. - No nie poznałem 😳😍 - O matko Viki, totalnie nie poznałam❤️ - Niedawno jeszcze miałaś blond włosy! Nie nadążam za zmianami - Dopiero był blond, a już znowu brąz? wow Długie blond pasma były tylko peruką, którą wokalistka założyła na czas nagrywania klipu do nowej piosenki. ...