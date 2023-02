Roksana Węgiel pokazała romantyczne zdjęcie, a fanka drwi z 18-latki! "Niepotrzebnie dorabiasz usta"

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. 16-latka ma na swoim koncie zwycięstwo w Eurowizji Junior oraz "The Voice Kids", a teraz pochwaliła się zdjęciem zrobionym po koncercie w Dubaju podczas Expo 2020. Roksana Węgiel już od jakiegoś czasu eksperymentuje ze swoim wyglądem i teraz znów zaskoczyła mocnym makijażem. Aż trudno uwierzyć, że gwiazda ma 16 lat! Roksana Węgiel znów szokuje wyglądem Roksana Węgiel już od wielu lat mocno szokuje swoimi stylizacjami i wydaje się, że zupełnie nie przejmuje się tym faktem. Kreacje sceniczne nastolatki wielokrotnie wzbudzały ogromne kontrowersje i były komentowane nawet przez Dodę czy Julię Wieniawę. Główny zarzut odnosił się do zbyt dojrzałych kreacji młodziutkiej Roksany Węgiel. Od tego czasu sporo się zmieniło! Roksana Węgiel delikatnie zmieniła swój styl, ale teraz stawia na znacznie mocniejszy makijaż z wyraźnym konturowaniem, który upodabnia ją do takich gwiazd jak Ariana Grande . Zobacz także: Roksana Węgiel szokuje nowym zdjęciem! Fani porównują ją do Ariany Grande i... Idy Nowakowskiej Artystka właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem w białej kreacji z Dubaju. A tymczasem fani patrzą tylko na gwiazdę, która mimo że ma zaledwie 16 lat to wygląda naprawdę dojrzale. Piękna kreacja 😍 Cudowny występ ❤️😍 Piękna ❤️😍 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez ROXIE ⚡️ (@roxie_wegiel) Roksana Wegiel jeszcze niedawno stawiała na delikatny makijaż. Wygląda na to, że te czasy minęły...