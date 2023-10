Roksana Węgiel ma za sobą pierwszy egzamin maturalny. Oczywiście tradycyjnie matury rozpoczęły się egzaminem z języka polskiego, a wokalistka właśnie odezwała się do fanów, by podzielić się pierwszymi wrażeniami na temat testu. Jeden z fanów szybko jednak wyłapał pewną wpadkę we wpisie piosenkarki. O co chodzi?

Roksana Węgiel o wrażeniach po maturze z języka polskiego

To właśnie dziś, czwartego maja, rozpoczęły się matury. Wśród tegorocznych maturzystów jest wiele gwiazd młodego pokolenia, w tym Roksana Węgiel. Wokalistka tuż przed godziną 9:00 pojawiła się w swojej szkole w Jaśle w dobrym humorze, co mogliśmy zobaczyć na zdjęciach wykonanych przez paparazzi, którym udało się uchwycić Roksanę Węgiel tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Teraz z kolei młoda piosenkarka odezwała się do fanów by podzielić się swoimi wrażeniami po pierwszym egzaminie. Wygląda na to, że jest z niego zadowolona.

- 1/6???? nawet fajne te matury jak narazie hehe Jak Wam poszło? powodzenia dalej!???? - napisała Roksana Węgiel (pis. oryg.)

Pod nowym postem Roksany Węgiel szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Jeden z internautów wytknął jednak młodej gwieździe drobną wpadkę w jej wpisie, która w kontekście dzisiejszej matury z języka polskiego rzeczywiście nabrała większej mocy. Chodzi o zapis wyrażenia "na razie", które młoda artystka napisała... łącznie.

- *na razie Roxie???? kurde a dziś polski był! - zauważył fan.

Pozostali fani życzyli artystce powodzenia w kolejnych egzaminach maturalnych.

- trzymam kciuki za jutro ❤️ - TRZYMAMY KCIUKI DALEJ!!❤️ - powodzenia na kolejnych! - Dasz radę ❤️!!! - Powodzenia kochana ❤️ - wspierają młodą gwiazdę internauci.

Już niedługo Roksana Wegiel zmierzy się z egzaminem z matematyki. Młoda gwiazda ostatnio w wywiadach wprost przyznawała, że to właśnie egzaminu z tego przedmiotu obawia się najbardziej. Mamy jednak nadzieję, że wszystko pójdzie po myśli artystki i całą maturę zda śpiewająco. Trzymamy mocno kciuki za kolejne egzaminy!