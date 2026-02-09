Roksana Węgiel miała zaledwie 13 lat, kiedy usłyszała o niej cała Polska. Bardzo szybko stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Musiała zmierzyć się z narastającą oceną i presją, jaka na nią spadała. Do dziś komentowany jest każdy jej ruch i każda decyzja. Nowe nagranie, jakie zamieściła na Tik Toku wywołało poruszenie. Wszystko przez wygląd 21-letniej piosenkarki.

Roxie Węgiel bez makijażu

Roksana Węgiel niemalże od początku swojej kariery musiała mierzyć się z opiniami, o które nigdy nie prosiła. Nie szczędzono jej również krytyki i hejtu w związku z prywatnymi wyborami m. in. w sprawie związku z Kevinem Mglejem, czy decyzji o ślubie. To właśnie ona była nieocenionym buforem dla męża, kiedy sam znalazł się w centrum zainteresowania. Ich każdy krok do dziś komentowany jest w mediach. Niedawno Roksana Węgiel pochwaliła się spontanicznym nagraniem. na którym prezentuje swój taniec. Fani od razu zauważyli, że wygląda inaczej, niż mogą obserwować ją na scenie. Roxie pokazała się całkowicie bez makijażu, a fani ruszyli z komentarzami:

Bez makijażu wygląda jak młoda Roxie

Węgiel nie zostawiła tego bez komentarza, zauważając: "Ja nadal jestem młoda". Inni z kolei dodali:

Roxie, jak Ty pięknie wyglądasz

Dowód na to, że make up to tylko dodatek a nie konieczność

Roxie bez makijażu wygląda jeszcze lepiej. (Z makijażem też Ci ładnie)

Jednak nie tylko to zwróciło uwagę komentujących.

Roxie Węgiel choruje na cukrzycę

Internauci zwrócili również uwagę na biały plaster z sensorem glukozy, który znajduje się na ręce Roksany Węgiel. Dla wielu młoda wokalistka jest inspiracją i przykładem ku temu, jak poradzić sobie z diagnozą cukrzycy:

Kocham widzieć osoby, które nie wstydzą się pokazywać, że maja cukrzycę napisała jedna z internautek.

Roksana Węgiel o tym, że choruje na cukrzycę pierwszego stopnia poinformowała jesienią 2024 roku. To był dla niej trudny okres. By zadbać o zdrowie musiała zrobić krótką przerwę w karierze. "Trzeba dbać o siebie, stawać tę chorobę priorytetowo, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby żyć "tu i teraz" i nie dać się zwariować. Trzeba poniekąd "polubić" życie z cukrzycą, jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi. Teraz, przynajmniej u mnie — mam 19 lat — wielkich powikłań nie odczuję, ale ta choroba postępuje, to jest najgorsze" - mówiła w rozmowie z Shownewsem.

