Roksana Węgiel przekazała radosną nowinę. Posypały się gratulacje

W niedzielny wieczór Roksana Węgiel zachwyciła publiczność swoim gościnnym występem na koncercie preselekcyjnym do Eurowizji 2023. Teraz na jaw wyszła kolejna wspaniała informacja o artystce. Młoda gwiazda poinformowała o wszystkim w swoich mediach społecznościowych. Fani serdecznie gratulują, a wśród wielu ciepłych komentarzy nie zabrakło również wpisu od partnera młodej gwiazdy, Kevina Mgleja!

Roksana Węgiel pochwaliła się radosnymi wieściami. Fani zachwyceni

Roksana Węgiel zdecydowanie nie zwalnia tempa. W niedzielny wieczór zaskoczyła telewidzów swoim gościnnym występem w czasie koncertu "Tu bije serce Europy - wybieramy hit na Eurowizję", gdzie wykonała utwór "Anyone I Want To Be". To właśnie ta piosenka zapewniła jej sukces na Eurowizji Junior 2018. Choć występ Roksany Węgiel na preselekcjach do Eurowizji 2023 porwał widownię, okazuje się, że to nie koniec muzycznych niespodzianek, które przygotowała dla fanów 18-letnia wokalistka.

W nocy z 27 na 28 lutego w serwisach streamingowych opublikowana została nowa piosenka Roksany Węgiel. O północy utwór pojawił się na YouTube, Spotify i innych platformach. Informacją o najnowszej piosence podzieliła się też sama gwiazda na swoim koncie na Instagramie.

W instagramowym poście wokalistka zdecydowanie nie kryła entuzjazmu związanego z piosenką "Miasto". Poprosiła też fanów o opinie na temat utworu.

- JUŻ JEST!😍 "Miasto" we wszystkich serwisach streamingowych❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Jak Wam się podoba? - napisała Roksana Węgiel.

Na odpowiedzi fanów nie trzeba było długo czekać. Obserwatorzy nie szczędzili Roksanie Węgiel gratulacji i ciepłych słów. Nowa piosenka zdecydowanie przypadła im do gustu.

- Jestem pozytywnie zaskoczona, podoba mi się bardzo bardzo bardzo!

- Świetna jest ta piosenka! - Gratulacje!!

- Brawo Roxie, kolejna cudowna nutka ❤️

- To będzie hit tego roku 🔥

Gratulacje złożył oczywiście także chłopak Roksany Węgiel, Kevin Mglej, z którym artystka współpracowała przy przygotowaniu utworu. Gołym okiem widać, że wspiera ukochaną!

- Gratuluję kochanie ❤️🔥 - napisał Kevin Mglej.

Okazuje się, że tytuł utworu nie jest przypadkowy i ma dla Roksany Węgiel osobiste znaczenie.

– Miasto dało mi swobodę, ale też przytłoczyło mnie swoimi dźwiękami. Jestem przyzwyczajona do mojej jasielskiej ciszy, której zdarza mi się szukać między blokami. Metropolia zmienia perspektywę szczególnie pełnoletniej dziewczynie. Czuję, że odnajduję się na nowo w innej konwencji, jest to dla mnie bardzo ekscytujące i budujące… a i mogłam się w końcu przyznać, że trochę jestem śpiochem (śmiech) – powiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z Radiem ZET.

A Wy, słuchaliście już najnowszej piosenki Roksany Węgiel? Z niecierpliwością czekamy na kolejne muzyczne niespodzianki!