Roksana Węgiel szturmem podbija show-biznes i odkąd skończyła 18 lat idzie jak burza, prezentując kolejne projekty i utwory. Nie tylko w jej życiu zawodowym, ale i prywatnym tak dużo się dzieje, a wszystko po tym, jak artystka ogłosiła swoje zaręczyny z Kevinem Mglejem. Jakiś czas temu pojawiały się spekulacje na temat kryzysu w ich związku, ale Roksana Węgiel rozwiała wątpliwości na ten temat, publikując ich wspólne zdjęcia. Teraz internauci dostrzegli na jednej z fotografii Roksany pewien szczegół. Kevin może być zazdrosny?

Roksana Węgiel podzieliła się nowiną

Roksana Węgiel ostatnio zelektryzowała internautów, pozując do nowego teledysku w białej sukni z odważnym wycięciem w talii. Padły wtedy zarzuty, że talia artystki to efekt działań w Photoshopie, aż w końcu ona sama zdecydowała się zabrać głos i poinformowała, że od dawna ćwiczy, aby móc pochwalić się tak smukłą talią. Teraz piosenkarka zaskoczyła nowiną i zapowiedziała premierę nowego albumu na 19 stycznia. Roksana Węgiel przy okazji wizyty w "Dzień dobry TVN" razem z Marcinem Pawłowskim znanym jako Pawbeats zaprezentowała nowy utwór i udzielili wywiadu. Tymczasem fani patrzą tylko na spojrzenie muzyka i dość wymownie komentują:

Patrzy na Ciebie lepiej niż Kevin! napisał jeden z fanów.

Trzeba przyznać, że Marcin Pawłowski nie szczędził komplementów pod adresem Roksany Węgiel, ale wszystkie dotyczyły jej profesjonalizmu i doskonałych możliwości wokalnych. Co więcej, to nie pierwsza ich współpraca, ale kolejny wspólny projekt, który jak słychać wyszedł doskonale. Roksana Węgiel tego dnia, jak zwykle zwróciła uwagę swoją stylizacją i choć wybrała prosty biały sweter i brązową spódnicę, to prezentowała się perfekcyjnie. Sami spójrzcie!

