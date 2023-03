Roksana Węgiel pochwaliła się teledyskiem do piosenki "Miasto". Fani zachwyceni: "Hit roku"

To wideo podbija sieć! Na platformie Youtube pojawił się teledysk, na którym możemy zobaczyć śpiewającą Roksanę Węgiel ... w wieku 11 lat! Piosenka o butach jest naprawdę urocza, a sama młodziutka wokalistka już wtedy mogła pochwalić się naprawdę wspaniałym warsztatem wokalnym. Każdy fan Roxie powinien to zobaczyć. To nagranie z pewnością poprawi Wam humor. Zobaczcie! Zobacz także: QUIZ! Zamazaliśmy twarze młodych polskich gwiazd. Rozpoznasz je po fryzurze lub ubraniu? Sprawdź się! Wideo z 11-letnią Roksaną Węgiel podbija sieć! Chociaż Roksana Węgiel ma dopiero 15 lat, to jej kariera już nabrała zawrotnego tempa! Młoda wokalistka osiągnęła już naprawdę wiele - wygrała pierwszą edycję programu "The Voice Kids", została zwyciężczynią Eurowizji Junior 2018, jest laureatką wielu nagród i można tak wymieniać długo. To niesamowite, że w tak młodym wieku piosenkarka może pochwalić się tyloma osiągnięciami. Jednak te sukcesy nie wzięły się znikąd. Roksana zaczęła szkolić swój głos już wieku 8 lat i trzeba przyznać, że efekty jej pracy były widoczne już dawno temu! W sieci właśnie pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć 11-letnią Roksanę w piosence "Buty, buty". Nie da się nie zauważyć, że już wtedy jej głos brzmiał bardzo profesjonalnie. Zauważyli to również internauci. - Jakie słodkie. Ale Roksana ma ładny głos - Już wtedy śpiewała bardzo profesjonalnie i dojrzale. Roxie to fenomen! - Ten teledysk rozwala system! - Już wtedy miała talent❤️ - jejku jakie słodkie 🍬💕 - piszą internauci pod nagraniem. Rzeczywiście piosenka w wykonaniu 11-letniej Roksany jest naprawdę słodka i urocza. Łatwo też można zauważyć, jak nasza wspaniała wokalistka już wyrosła! Koniecznie obejrzyjcie...