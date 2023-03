Roksana Węgiel pokazała zaskakujące zdjęcie i pisze: "Miasto mnie wciągnęło". O co chodzi?

Roksana Węgiel kolejny raz wzbudziła zainteresowanie swoimi zdjęciami z wakacji. Tym razem młoda wokalistka odpoczywa, relaksując się na rowerze wodnym. Romantyczny kadr poruszył internautów. Skomentował również influencer, którego niedawny komentarz pod zdjęciami nastolatki w bikini, wywołał oburzenie jej fanów. Zobaczcie najnowsze fotki Roksany Węgiel. Roksana Węgiel na romantycznym ujęciu z wakacji Roksana Węgiel jak co roku spędza lato na scenie. Znalazła jednak czas na odpoczynek, wyjeżdżając wakacje z rodzicami. Nowe zdjęcia Roksany Węgiel z mamą z nad polskiego morza robiły furorę w sieci. Nastolatka publikowała również tajemnicze relacje, przez co fani zastanawiali się czy Roksana Węgiel spędza wakacje z nowym chłopakiem. Sama zainteresowana nie odniosła się do pytań, z dużą śmiałością publikowała jednak kolejne kadry. Ostatnio Roksana Węgiel pozowała w głęboko wyciętym bikini . Wówczas w sieci pojawiły się skrajne komentarze. W końcu fani już niejednokrotnie twierdzili, że Roksana Węgiel ubiera się niestosownie do swojego młodego wieku . Tym razem natomiast wokalistka postawiła na subtelniejszy kadr. - Chill🌞 - napisała wyraźnie zrelaksowana Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez ROXIE 🖤 (@roxie_wegiel) Zobacz także: "You Can Dance": Agustin Egurrola komentuje brak Roxie Węgiel i złośliwą uwagę Klaudii Antos! Wakacyjne zdjęcie Roksany Węgiel zdecydowanie przypadło do gustu licznym fanom, którzy nie szczędzili komplementów: - Cudna❤️ - Idealna -...