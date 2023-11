Roksana Węgiel odpowiedziała Blance Lipińskiej! Zaledwie kilka tygodni temu autorka głośnej książki "365 dni" w jednym z wywiadów skrytykowała styl ubierania młodej wokalistki. Blanka Lipińska w rozmowie z "Faktem" stwierdziła wówczas, że Roksana Węgiel wybiera stylizacje nieodpowiednie dla swojego wieku. Lipińska uważa, że młoda gwiazda nie powinna nosić m.in. lateksu.

Roksana ma 14 lat, a nie ukrywajmy, że wygląda na więcej. Owszem jest gwiazdą, ale czasami w mojej ocenie ubiera się nieodpowiednio jak na swój wiek. Nie czarujmy się, nawet różowy lateks to wciąż jest lateks! A ten materiał ma mocno erotyczne skojarzenia- oceniła w rozmowie z Faktem.

Teraz Roksana Węgiel odpowiedziała na krytyczne uwagi Blanki Lipińskiej!

Roksana Węgiel komentuje swój styl

Roksana Węgiel to zdecydowanie jedna z najzdolniejszych i najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Roxie ma na swoim koncie zwycięstwo w "The Voice Kids" oraz w międzynarodowym konkursie Eurowizja Junior. Niestety, co jakiś czas artystka musi się mierzyć z krytycznymi uwagami dotyczącymi swoich stylizacji. Jak komentuje to sama Roksana Węgiel? Piosenkarka w rozmowie z portalem plejada.pl skomentowała uwagi Blanki Lipińskiej!

Ubieram się tak jak mi się podoba. Nie uważam, żeby to było jakoś wyzywająco. Jeśli chodzi o panią Blankę to jest jej opinia, każdy może mieć swoją opinię. Ja uważam, że moje stylówki są odpowiednie do tego co robię, odpowiednie do mojego wieku, nic nie ma tutaj kontrowersyjnego- przyznała w rozmowie z portalem.

A Wam podoba się styl Roksany Węgiel?

