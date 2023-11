Blanka Lipińska skrytykowała styl ubierania Roksany Węgiel! Roksana to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolania. Piosenkarka zadebiutowała w programie "The Voice Kids" i wygrała muzyczne show. Od tamtej chwili o Roksanie jest naprawdę głośno. Niestety, co jakiś czas artystka musi zmierzyć się z krytycznymi uwagami dotyczącymi jej stylu ubierania, których dla niektórych jest zbyt odważny jak na 14-latkę. Teraz styl Roksany Węgiel skomentowała Blanka Lipińska! Jak go ocenia?

Reklama

Blanka Lipińska krytykuje styl młodej piosenkarki

Autorka głośnej książki "365 dni" w rozmowie z "Faktem" postanowiła skomentować styl ubierania Roksany Węgiel. Blanka Lipińska nie ukrywa, że według niej 14-latka nie ubiera się odpowiednio do swojego wieku. Lipińska uważa, że Roksana Węgiel nie powinna nosić ubrań wykonanych z lateksu. Dlaczego?

Roksana ma 14 lat, a nie ukrywajmy, że wygląda na więcej. Owszem jest gwiazdą, ale czasami w mojej ocenie ubiera się nieodpowiednio jak na swój wiek. Nie czarujmy się, nawet różowy lateks to wciąż jest lateks! A ten materiał ma mocno erotyczne skojarzenia- powiedziała w rozmowie z Faktem.

Zgadzacie się z opinią Blanki Lipińskiej? A może autorka hitowych powieści takich jak: "365 dni" czy "Ten dzień", przesadziła w swojej ocenie?

Przypominamy, że w obronie Roksany Węgiel stanął ostatnio Aleksander Baron. Muzyk z zespołu Afromental w rozmowie z Party.pl zwrócił uwagę, że Roksana jest artystką i wszyscy powinni skupiać się na jej twórczości muzycznej, a nie na jej stylu ubierania.

Blanka Lipińska skrytykowała styl ubierania młodej gwiazdy.

Instagram

Czy Roksana Węgiel odpowie na krytyczne uwagi?