Roksana Węgiel to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Nic więc dziwnego, że fani zwyciężczyni Eurowizji Junior chcą wiedzieć wszystko o swojej idolce, która - co ciekawe - wywodzi się z tego samego miasta, co Michał Szpak! 14-latka rzadko wypowiada się na temat swojej rodziny. Głównie mówi o karierze i dalszych planach zawodowych.

Ostatnio zrobiła jednak wyjątek udzielając wywiadu jednemu z magazynów. Nastolatka opowiedziała m.in. o tym, czym zajmuje się jej młodszy brat. Czy szykuje się nam muzyczne rodzeństwo?

Kim jest brat Roksany Węgiel?

Młoda piosenkarka skradła serca Polaków występem w "The Voice Kids". W programie TVP zajęła pierwsze miejsce, choć miała sporą konkurencję. Walczyła bowiem z równie utalentowaną nastolatką, Zuzą Jabłońską. Chwilę później Roxie zwyciężyła Eurowizję Junior, która odbywała się na Ukrainie i od tego czasu jej kariera nabrała zawrotnego tempa. 14-latka zaczęła żyć w blasku fleszy. Jej rodzina również nie może już liczyć na anonimowość.

Mama rzuciła pracę (kosmetyczki - przyp. red.), by mnie wspierać i ze mną jeździć. Została moim osobistym kierowcą - wyznała Roxie w najnowszym wywiadzie dla "VIVY!".

Sporą popularnością cieszy się również młodszy brat Roksany Węgiel - Maksymilian. Okazuje się, że ten nie jest jednak zainteresowany wielką sceną i najprawdopodobniej nie pójdzie w ślady swojej sławnej siostry.

Jest nieśmiały i w ogóle nie ciągnie go w stronę muzyki, zdecydowanie woli sport - dodała w rozmowie z magazynem.

Brat piosenkarki jest od niej o 6 lat młodszy. Ośmiolatek nie prowadzi żadnych mediów społecznościowych, ale ze zdjęć opublikowanych przez Roksanę Węgiel w sieci wiemy, jak wygląda. Zdaniem internautów chłopiec jest bardzo słodki i podobny do zwyciężczyni Eurowizji Junior.

