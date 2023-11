1 z 3

Roksana Węgiel to zdecydowanie jedna z największych młodych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. 14-letnia wokalistka ma na swoim koncie m.in. zwycięstwo w "The Voice Kids" oraz w międzynarodowym konkursie "Eurowizja Junior". Niestety, co jakiś czas młoda artystka musi się zmierzyć z ostrymi komentarzami dotyczącymi jej stylu ubierania. Temat odważnych stylizacji młodej gwiazdy poruszył również Kuba Wojewódzki, który w programie zwrócił uwagę, że jej kreacje często wzbudzają sporo emocji.