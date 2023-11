W połowie maja pojawiły się niepokojące informacje na temat stanu zdrowia Jacka Rozenka. Szybko okazało się, że 50-letni aktor miał udar mózgu. Jak poinformował „Super Express” gwiazdor ma sparaliżowaną prawą stronę ciała i obecnie nie może mówić oraz porusza się jedynie na wózku inwalidzkim. Ogromnym wsparciem dla Rozenka jest jego rodzina, syn Adrian z pierwszego małżeństwa oraz była żona Małgorzata Rozenek-Majdan. Wszystko wskazuje na to, że aktor może liczyć też na ogromne wsparcie byłej partnerki. Czy to oznacza, że mogą wrócić do siebie?

Roksana Gąska dba o byłego partnera!

Po tym, jak aktor trafił do szpitala celebrytka została oskarżona w mediach społecznościowych, o to, że woli pozować przed lustrem niż odwiedzić chorego aktora. Gąska szybko odpowiedziała na te zarzuty i napisała na Instagramie:

Ludzie co z Wami? Ogarnijcie się! Nie mam zamiaru rozmawiać z obcymi ludźmi na temat zdrowia Jacka! A tym bardziej wypowiadać się na tle publicznym, co robię w tej sytuacji. Żyjcie i dajcie żyć innym!

Kilka dni później Roksana Gąska na potwierdzenie swoich słów dodała:

Odwiedzam go codziennie w szpitalu, pozostajemy w stałym kontakcie. Teraz najważniejsze jest zdrowie i kondycja Jacka. Jestem dobrej myśli – wyznała Roksana Gąska w "Fakcie".

Jak donosi "Super Express" była partnerka Jacka Rozenka, jak tylko dowiedziała się o złym stanie aktora natychmiast odwiedziła go w szpitalu. Roksana Gąska jest osobą bardzo wrażliwą na nieszczęścia innych, co więcej, według se.pl pracowała jako opiekunka osób starszych, dlatego wie, jak zachować się w obliczu tej choroby:

Przyjechała do niego w środę. Przywiozła mu jedzenie. Spędziła u niego godzinę - zdradził informator "Super Expressu"

Związek Roksany Gąski i Jacka Rozenka

Para spotykała się ze sobą prawie dwa lata, pięć miesięcy temu doszło do rozstania. Co prawda żadne z nich nie komentowało tej sprawy, ale w mediach społecznościowych przestały się pojawiać ich wspólne zdjęcia. Teraz ich kontakty ze względu na tragedię się poprawiły. To wydarzenie z pewnością ich do siebie zbliży i może zdecydują się wrócić do siebie.

Roksana Gąska wspiera Jacka Rozenka w szpitalu