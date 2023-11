Jacek Rozenek w połowie maja trafił do szpitala. Jako pierwszy poinformował o tym magazyn "Flesz". Jak udało się ustalić, aktor przeszedł rozległy wylew. Teraz jego bliscy, w tym również Małgorzata Rozenek-Majdan, wspierają go w walce o powrót do pełni sił. Czy wśród nich jest także Roksana Gąska, z którą związany był Jacek Rozenek? Internauci zalewają ją pytaniami o byłego partnera. Jaka jest prawda?

Reklama

Roksana Gąska przerwała milczenie w sprawie Jacka Rozenka

Do tej pory nikt z bliskich nie chciał komentować stanu zdrowia Jacka Rozenka. Jego była żona poprosiła jedynie o uszanowanie ich prywatności. Nic dziwnego, że fani aktora wciąż próbują otrzymać jakiekolwiek informacje na temat swojego idola. Pod ostatnim zdjęciem Roksany Gąski na Instagramie również pojawiło się wiele pytań o gwiazdora "Barw szczęścia".

Mimo że się rozstaliście, wypadałoby coś o panu Jacku wspomnieć! Czyż nie tak? Jest bardzo chory i trzeba go wesprzeć - brzmiał jeden z komentarzy.

Choć Roksana Gąska do tej pory starała się nie wypowiadać na temat Jacka Rozenka, teraz zmieniła zdanie. Opublikowała odpowiedź na liczne komentarze od wścibskich fanów.

Ludzie co z Wami? Ogarnijcie się! Nie mam zamiaru rozmawiać z obcymi ludźmi na temat zdrowia Jacka! A tym bardziej wypowiadać się na tle publicznym, co robię w tej sytuacji. Żyjcie i dajcie żyć innym! - napisała Roxie Gąska.

Przypomnijmy, że Jacek Rozenek i Roksana Gąska byli ze sobą naprawdę blisko. Czasami można było spotkać ich na oficjalnych imprezach. Plotkowano nawet o ślubie i dziecku. Jednak później pojawiły się doniesienia, że ten związek jest już przeszłością. Para nigdy nie odniosła się bezpośrednio do tych plotek. Na Instagramie Jacka Rozenka wciąż widnieją ich wspólne zdjęcia.

Myślicie, że to jeszcze nie koniec ich miłości?

Pasowali do siebie?