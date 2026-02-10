Już od kilku miesięcy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz łączą życie prywatne z zawodowym. Para zrobiła spore zamieszanie w ubiegłym roku, gdy na wizji „Tańca z gwiazdami” potwierdziła swój związek. Gorący pocałunek celebrytów zobaczyły tysiące widzów. Obecnie para pracuje nad wspólnym spektaklem, ale to nie wszystko. Przed nimi kolejne wyzwanie i nowy etap.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pokazali zaskakujące wideo. Aktor uklęknął z kwiatami

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poprowadzili walentynkowy koncert „Tańczmy, jak nam miłość gra”. Już w piątek, 13 lutego będziemy mogli zobaczyć to wydarzenie w TVP. Para zaprezentuje się w romantycznej konwencji, co nie powinno dziwić fanów.

Przed emisją Kaczorowska opublikowała wideo, które jest zapowiedzią wydarzenia. Tancerka i jej ukochany wiedzieli, jak podgrzać emocje wokół koncertu TVP. Na nagraniu widzimy, jak Marcin Rogacewicz pada na kolana przed wybranką z bukietem róż. Wszystko wygląda jak oświadczyny.Po chwili jednak aktor poprosił ją o wspólne prowadzenie walentynkowego koncertu.

Powiedziałam tak napisała Kaczorowska na Instagramie.

Następnie para zaprosiła widzów na to szczególne wydarzenie.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poprowadzą romantyczny koncert

Medialne zamieszanie wokół Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza może przyciągnąć mnóstwo widzów 13 lutego. Zdaniem osoby związanej z produkcją, która wypowiedziała się na łamach Pudelka, TVP podjęła bardzo świadomy i błyskotliwy wybór, stawiając akurat na tę parę. Mówi się, że może to być przełomowe wydarzenie 2026 roku.

To doskonały wybór do koncertu walentynkowego. Nikt tak wspaniale nie opowiada o miłości, jak Aga i Marcin. Robią to nie tylko słowami, ale również poprzez taniec i to również zostanie wykorzystane w koncercie. Na koniec wykonają coś, czego jeszcze nie było w polskiej telewizji przekazał informator serwisu Pudelek.

