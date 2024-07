Beckhamowie to jedna z najgorętszych rodzin w show-biznesie! Ich nazwisko to marka sama w sobie, a każde ich publiczne pojawienie się to wielkie wydarzenie. Tym razem Victoria sama postanowiła zamieścić w sieci ich rodzinne zdjęcie. To unikalny widok, ponieważ na fotografii widzimy całą rodzinkę Beckhamów w komplecie! Zobacz też: Victoria Beckham usunęła implanty piersi. Teraz pora na...

Victoria zamieściła to urocze rodzinne zdjęcie na swoim profilu na Instagramie z okazji 16. rocznicy ich ślubu. Widzimy na nich Victorią i Dawida wraz z trzema synami oraz córką. Do zdjęcia celebrytka dołączyła następujący opis:

Szczęśliwej rocznica. Kocham was bardzo, jestem dumna z mojej pięknej rodziny - napisała.

Mąż David nie pozostał jej dłużny. Odpowiedział żonie:

16 lat temu był wyjątkowy dzień. Od 16 lat mamy piękne dzieci. Dziękuję ci za to, że dałaś mi to coś… Szczęśliwej rocznicy.

Fajna rodzinka? :)

