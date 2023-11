Marlena, którą widzowie doskonale znają z programu "Rolnik szuka żony" za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradziła, że jej rodzina... powiększyła się! Kandydatka Seweryna z najnowszej edycji show TVP pochwaliła się, że w jej domu pojawił się słodki szczeniak! Marlena podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcie ślicznego czworonożnego przyjaciela. Spójrzcie tylko na tego słodziaka! Seweryn będzie pomagał w opiece nad psiakiem?

Marlena pokazała zdjęcie swojego pieska

Marlena to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych uczestniczek szóstej edycji progamu "Rolnik szuka żony". Marlena jest kandydatką Seweryna, który początkowo był ulubieńcem widzów. Niestety, po tym jak oszukał Dianę mówiąc jej, że nie miał kontaktu z Marleną poza programem, fani nie ukrywali, że bardzo sie na nim zawiedli. Dziś internauci ostro go krytykują. Teraz wszyscy zastanawiają się, czy Sewryn i Marlena będą razem po zakończeniu show. Ostatnio w sieci pojawiły się plotki, że para już zakończyła swoją znajomość. Czy to prawda? Tego na razie nie wiadomo. Od jakiegoś czasu jednak Marlena jest coraz aktywniejsza na Instgaramie. Ostatnio pokazała zdjęcie ze spotkania z koleżankami z programu "Rolnik szuka żony", a teraz pochwaliła się nowym członkiem rodziny!

- Nowy członek rodziny Bazylczuków- napisała Marlena.

Na zdjęciu opublikowanym w relacji na Insta Stories pochwaliła się fotką słodkiego białego pieska. Zobaczcie sami! Myślicie, że Seweryn będzie pomagał Marlenie w opiecie nad jej czworonożnym przyjacielem?

Marlena pokazała swojego pieska.

Marlena jest kandydatką Seweryna z programu "Rolnik szuka żony".