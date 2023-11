Marlena z "Rolnik szuka żony" pokazała w sieci zdjęcie z koleżankami z programu. Kandydatka Seweryna nie zaprzyjaźniła się z dziewczynami przed kamerami, ale ciągle ma kontakt z Dianą, która w jednym z odcinków postanowiła opuścić dom rolnika. Mało tego, na babskim spotkaniu pojawiły się też kandydatki innego uczestnika show! Czy panie przyjaźnią się ze sobą? Zobaczcie zdjęcie, którym Marlena podzieliła się w sieci!

Reklama

Marlena z "Rolnika" z innymi uczestniczkami

Marlena Bazylczuk od samego początku budzi spore kontrowersje w programie. 22-latka już na pierwszym spotkaniu wpadła Sewerynowi w oko. Rolnik nie ukrywał, że zauroczył się dziewczyną i wyznał pozostałym kandydatkom, że Marlena od początku jest jego faworytką. Ostatecznie Joanna opuściła gospodarstwo od razu po randce z rolnikiem. Kolejnego dnia swoje walizki spakowała Diana. Uczestnika zarzuciła Sewerynowi kłamstwo, po tym jak nie przyznał się, że w trakcie randek miał kontakt telefoniczny z Marleną.

Wiem, jak jest. Jako mężczyzna dla mnie zostałeś skreślony - powiedziała Diana na odchodne rolnikowi.

Zobacz także: Wielka rywalizacja o serce Seweryna! "To już jest etap miłości". Która z dziewczyn opuściła wieś?

Na wsi u boku Seweryna została już tylko Marlena. Czy związek pary przetrwał po programie? Zdaniem internautów para nie spotyka się ze sobą. Seweryn zakochał się ponoć w innej kobiecie.

Czy Marlena też znalazła już miłość? Tego niestety nie wiadomo, ale okazuje się, że 22-latka przyjaźni się z innymi uczestniczkami 6. edycji! W sieci pojawiło się zdjęcia ze spotkania pań. Wygląda na to, że kandydatki do serca Seweryna zaprzyjaźniły się ze sobą, bo na spotkaniu była też Diana!

Marlena i Diana nie spotkały się jednak we dwie. Towarzyszyły im Wioleta i Agata, które wysłały listy do Adriana! W Puławach brakowało trzeciej kandydatki Adriana, Ilony. Czy to oznacza, że rolnik wybrał pasjonatkę jeździectwa?! Jedno zdjęcie, tyle domysłów...

Zobaczcie zdjęcie ze spotkania! Czy na fotce są uczestniki, którym nie udało się zdobyć rolników?

Instagram

Marlena i Diana starały się o Seweryna.

Facebook